BURDUR ŞEKER FABRİKASI, ŞEKER AŞ’DE

Burdur Şeker Fabrikamızın Şeker Fabrikaları A.Ş’de Kalması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından Onayladı.



AK Parti Burdur Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Bayram Özçelik, Burdur Şeker Fabrikasının Özelleştirme İptali ile ilgili açıklamada bulundu.



Özelleştirme iptalini Cumhurbaşkanın onaylaması ile resmileştiğini belirten Burdur Milletvekili Bayram Özçelik “ Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’ye ait olan Fabrikamız Özelleşme Üst Kurulu kararı sonucunda Şeker Fabrikasına ilişkin ihale KARARIN İPTALİNİ Cumhurbaşkanımız onaylamıştır. 14 fabrika ihaleye çıkmıştı ve bu fabrikaların 11 tanesinin özelleşmesi gerçekleşmiştir. Burdur, Yozgat, Ilgın Şeker Fabrikaları Özelleştirmeden İhaleyi Alan Firmalar süre uzatma sonrasında da teminat mektuplarını Özelleştirme Kuruluna veremedikleri için Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca iptal yazıları yazılarak Cumhurbaşkanımıza sunulmuştu. Cumhurbaşkanımız İhalenin İptalini Onaylamıştır. “ dedi.







“Burdur şeker fabrikası üretime devam edecek”



Burdur Şeker Fabrikasının yeni sezon için tüm bakımlarının yapıldığını ve üretime devam edeceğinin belirten Milletvekili Bayram Özçelik “Burdur Şeker Fabrikamız Burdur’umuzun Ekonomik Lokomotiflerinden olup bu süreç sonrasında da yeniden Pancar Kotaları çerçevesinde önümüzdeki yıllarda da kampanyalarda çalışmaya devam edecektir. Burdur’daki ve komşu İllerimizin İlçelerindeki Pancar Üreticilerimizin Pancarlarını İşletmeye devam edecektir. Özelleşme süreci uzamasına rağmen bu yıl Pancar Üreticilerimizin sıkıntı çekmemeleri için her türlü hazırlıkları bakım onarım ödeneklerini Genel Müdürlükten çıkartarak Yakından Takip Etmiştik Allah’a Şükür bir sorun yaşanmadan önümüzdeki haftalarda kampanya tamamlanmış olacaktır.” şeklinde belirtti.







“Fabrikamızda teknolojik ve yeni üretim yollarını uygulanması için çalışmalar gerçekleştireceğiz”



Burdur Şeker Fabrikasının daha verimli, kaliteli ve kazançlı olması için çalışmalar gerçekleştirileceğini belirten Milletvekili Özçelik “ İptal Kararında Hazine ve Maliye Bakanımızın, Tarım ve Orman Bakanımızın Şeker Fabrikaları A.Ş’de kalması yönünde olumlu görüşleri de etkili olmuştur. Fabrikamızın Şeker Fabrikaları A.Ş’de kalması yönündeki görüşlerimizi de Bakanlarımızla görüşerek iletmiştim. Yeni Dönemde Fabrikamızdaki tüm Teknolojik ve Yeni Üretim Yollarını Uygulamaya koymaya çalışacağız. Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğüne Yeni Atanan Genel Müdür Ergün Yıldız ile yaptığım görüşmeler sonucunda önümüzdeki günlerde Fabrikamızı ziyarete gelecek ve fabrikamızda yapacağımız ve yeni üretim alanlarını oluşturmaya çalışacağız. Biz Sorumluluk Bilinci ile Fabrikamızın Yeni Dönemde de Daha Kaliteli, Daha verimli ve Daha Kazançlı Olmasının Yollarını Araştırıp Uygulamaya Koyacağız Bu Konuda Yaptığımız Hizmet ve Yatırımlar Yapacağımız Hizmet ve Yatırımların Teminatıdır. Burdur’umuza, Üreticilerimize Hayırlı Olsun.” diye konuştu.