ISPARTA BALIKÇI

ISPARTA'DA TAZE PİLİÇ TAVUK VE ET ÜRÜNLERİ BURADA

ISPARTA'DA TAZE PİLİÇ TAVUK VE ET ÜRÜNLERİ BURADA
ISPARTA
G.Tarihi: 29.12.2018 15:11
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TAVUK-PİLİÇ-ET VE SÜT ÜRÜNLERİ FABRİKA SATIŞ MAĞAZASI ISPARTA

Yıl sonuna yaklaşırken Isparta'da gıda alışveriş firmalarında ki haraketlilik dikkat çekiyor.
Özellikle vatandaşlar beyaz ve kırmızı et ürünleri satışı yapan yerlere uğrayıp kampanyaları değerlendiriyor. 

Hemen hemen her gün farklı et ve süt ürünlerinde kampanya yapan BUR ET- PİLİÇ Fabrika satış mağazası reyonları  hem çeşitlilik hemde fiyat yönünden vatandaşların beklentilerine cevap veriyor.

Adres:Yayla mahallesi 111 cadde (eski çarşı polis karakolu üstü)

İşte Isparta Haber Muhabirinin objektifinden  Bur-Et ve Piliç Et reyonları

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ISPARTA'DA TAZE PİLİÇ TAVUK VE ET ÜRÜNLERİ BURADA
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