Nisan Ayı Merkez Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından ilk Merkez Muhtarlar Toplantısı Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş başkanlığında Isparta Valiliği’nde yapıldı. Toplantıya Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Kamu Kurum ve Kuruluş temsilcileri, Isparta merkeze bağlı görev yapan belde, mahalle ve köy muhtarları katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Ateş, Belediye Başkanı Şükrü Baş Değirmen’i, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin’i ve yeni dönem için göreve ilk kez seçilerek muhtar olanlar ile güven tazeleyerek görevlerine devam muhtarları tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.Vali Yardımcısı Ateş, “Bundan sonra hep beraber çalışacağız, muhtarlarımıza büyük işler düşüyor. Bunların başında muhtarlarımızın görev yaptığı yerlerde emniyet ve asayiş yönünden kolluk birimlerine yardımcı olmaları geliyor. Muhtarlarımızdan özellikle köylerde yabancı yâda kötü niyetli kişilere karşı ilgili birimleri bilgilendirmeleri ve ülkemizdeki güven ve huzur ortamına katkı sunmalarını bekliyoruz. Diğer bir göreviniz de bölgenizdeki ihtiyaç sahipleri ve mağdur durumdaki kimseleri bizlere bildirmek suretiyle ilgili birimlerden yardım almalarını sağlamak. Muhtarlarımız bu konularda bizim elimiz ayağımız olacak. Diğer önemli bir konu da mahalle ve köylerimizdeki metruk binaların yıkılması ve temizlenmesi konusunda İl Özel İdaresi ve Belediye Başkanlığımızın yaptığı çalışmalara yardımcı olmanız. Son olarak bağımlılık konusunda sizlere büyük görevler düşüyor, mahalle ve köylerimizde uyuşturucuya yönlendiren bunlara destek olan kimselere karşı duyarlı olup bunların önüne geçmeye çalışmanızı ve güvenlik güçlerimize yardımcı olmanızı istiyoruz.” dedi.Konuşmasına muhtarlara hayırlı olsun temennisinde bulunarak ve görevlerinde başarılar dileyerek başlayan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise 44 mahalle muhtarıyla birlikte uyum içinde Isparta’ya hizmet edeceklerini vurgulayarak ihtiyaç olması halinde köylere de destek olacaklarını aktardı.Muhtarlar toplantısında İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan ve İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol güvenlik ve asayiş konularında, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Av. Abdullah Çelik ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Yıldırım’da birimlerinin çalışmaları hakkında muhtarlara bilgilendirmede bulundular.Toplantının sonunda Vali Yardımcısı Ateş muhtarlara söz vererek talep ve önerilerini dinledi.