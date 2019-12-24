Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 16.12.2019 ile 22.12.2019 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;
Aralarında;
- “Dolandırıcılık” suçundan 4 Yıl 4 Ay 15 Gün hapis cezası ile aranan M. B.
- “Çocukları Fuhuşa Teşvik Etmek Veya Yaptırmak Veya Aracılık Ettirmek” suçundan 3 Yıl 4 Ay hapis cezası ile aranan M. S.
İsimli şahıslarında bulunduğu, toplamda 33 (Otuz Üç) Aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.