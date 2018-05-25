Isparta Belediyesinin düzenlemiş olduğu Ramazan Programları sürüyor. Doğancı Mahallesinde gerçekleştirilen Ramazan Programında vatandaşlar okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ezan ile hep birlikte iftar açarken, çocuklar kendileri için hazırlanan etkinliklerle eğlendi. İftar sonrasında Sanatçı Uğur Demirci, ilahi ve söylediği kahramanlık türküleriyle meydanı dolduran vatandaşlara güzel bir akşam yaşattı.Doğancı Mahallesi Sosyal Tesislerinin bulunduğu alanda gerçekleştirilen İftar Yemeği ve Ramazan Programına Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın eşi Dilek Günaydın ile birlikte katılırken, programa Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı İsa Yalçın, MHP Milletvekili Adayları Hasan Basri Sönmez, Özgür İsmailoğlu, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.Programda konuşan Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, “Bu kalabalığa maşallah diyorum. Davetimize icabet ettiniz, soframızda birlikte kaşık salladık, iftarımızı açtık. Afiyet olsun. Bu güzel iftar sofrası Isparta’mıza hayır, uğur, bereket, güzellikler getirsin. Bu güzelliği bizlere tattırdığınız için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzelliklere mazhar olmak, sizlerle birlikte olmak sevinç ve gurur kaynağı oldu. Her birinize hayırlı ramazanlar diliyorum” dedi.Doğancı Mahallesi Muhtarı Melek Ağlasunlu da, mahallelerine göstermiş olduğu hizmet ve desteklerden dolayı Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’a teşekkür plaketi sundu. Ağlasunlu, “Başkanımızın mahallemize göstermiş olduğu ilgi ve gerçekleştirdiği altyapı, asfalt başta çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu plaketi mahallem adına sizlere takdim ediyorum” şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından ise Sanatçı Uğur Demirci sahne alırken, vatandaşlara seslendirdiği ilahiler ve kahramanlık türküleriyle dolu dolu bir akşam yaşattı. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Sanatçı Demirci’nin seslendirdiği, ‘Çanakkale İçinde Vurdular Beni’ türküsüne eşlik etti.Programda ayrıca Mehteran ekibi gösterisi de yer alırken, çocuklar için orta oyunları, ebru, yüz boyama, balon park gibi çok sayıda gerçekleşti. Etkinlikte ayrıca Isparta Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.ISPARTA BELEDİYESİ