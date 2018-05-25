“Isparta Teknoloji Bağımlılığına Bir Tuşla Meydan Okuyor” sloganı ile yola çıkan Yeşilay Iyaşpark AVM’de anlamlı bir organizasyona imza atıyor. Teknolojinin insan hayatına getirdiği sayısız faydalar var. Ancak kişinin teknoloji kullanımı üzerinde kontrolünün kaybolması ve teknolojiyi ölçüsüz ve sınırsız kullanması çok ciddi sorunlara sebep olabilir. İnternet ve teknoloji bağımlılığı diğer bağımlılıklarda olduğu gibi kişinin bağımlısı olduğu teknolojik ürüne ulaşamadığında yoksunluk yaşadığı bir durum olarak tanımlanmaktadır.Bu bağlamda Yeşilay tarafından Iyaşpark AVM’de geniş içerikli bir kitap okuma etkinliği düzenlendi. Iyaşpark AVM’de 26 Mayıs Cumartesi günü Saat:14.00’ten AVM kapanışına kadar organize edilen programın içeriği şöyle:Saat: 14.00 Açılış ve Şehit Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu Mehteran Takımı GösterisiSaat:17.00 Erbil Spor Kulübü Minikler Taekwondo GösterisiEtkinlik süresi boyunca kitap okuma alanına davet ve kitap okumaEtkinlik süresi boyunca kum boyama, yüz boyama vb. çocuk etkinlikleriEtkinlik süresi boyunca gönüllüler ile röportajlar ve anket uygulamalarıHaydi Isparta kitabını al, Şarj aletini bırak sende gel!...