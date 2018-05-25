Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle daha!

Merkez Bankası'ndan dövize karşı hamle üstüne hamle gelmeye devam ediyor. TCMB bugün yaptığı açıklamada ihracat reeskont kredi ödemelerinde kuru sabitlediğini duyurdu.



Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, ABD Doları için 4,2000, euro için 4,9000, İngiliz Sterlini için 5,6000 kuru kullanılarak TL olarak yapılabilmesine olanak tanınması karar verildiği belirtildi.



Açıklamada şöyle denildi:



25 Mayıs 2018 tarihinden önce kullanılan ve 31 Temmuz 2018 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, ABD doları için 4,2000, Euro için 4,9000, İngiliz Sterlini için 5,6000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi geri ödemesinde kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verilmiştir.



DOLAR VE EURO GERİLEDİ



Merkez Bankası açıklamasının ardından dolar kuru 4.78 seviyelerinden 4.68 seviyesine kadar geriledi. 5,60 seviyelerinden güne başlayan avro ise karar sonrasında 5,48 seviyelerine indi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,7580 lira, avronun satış fiyatı ise 5,5870 lira olmuştu.



HAMLELER ÜST ÜSTE GELİYOR



Merkez Bankası dövizdeki dalgalanmayı önlemek için önce geç likidite faiz oranlarında 3 puan artırıma gitmiş, dün de Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi güncellemişti. Böylece döviz satım tutarı 6,15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecek. 2018 boyunca döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır da 10 milyar dolar olarak belirlendi.



İHRACAT REESKONT KREDİSİ NEDİR?



Türkiye’nin ihracatçısına verdiği en büyük finansman desteği olan reeskont kredileri Eximbank tarafından kullandırılıyor. Eximbank'te söz konusu reeskont kredileri ile ilgili yer alan bilgi şöyle:



"Mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalarımız için uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, T.C Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde, Bankamıza tanınan 17 milyar ABD Doları limit çerçevesinde kullandırılan TL/Döviz Kredisi programıdır.



KİMLER KULLANABİLİYOR?



İhracata yönelik mal üreten imalatçılar, döviz kazandırıcı hizmet ihracı yapan firmalar ve tüm ihracatçıları



LİMİT NE KADAR?



Program kapsamında firma limiti döviz ve Türk Lirası kredilerin toplamı olmak üzere 350 Milyon ABD Doları’na kadar kredi kullandırılabiliyor. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri için firma limiti 400 Milyon ABD Doları’na kadar kredi kullandırılabiliyor.



ALT LİMİTİ NE KADAR?



İşlem alt limiti KOBİ vasfına haiz firmalar için 50.000 ABD Doları, diğer tüm firmalar için 100.000 ABD Doları'dır.



VADESİ NE KADAR?



360 güne kadar