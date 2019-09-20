Isparta Belediyesi 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında şehirde düzenlediği etkinliklerini tüm hızıyla sürdürüyor. Isparta Belediyesi son olarak Akdeniz Belediyeler Birliği işbirliği ile kentteki Özel Halk Otobüsü şoförleri ve okul sevisi taşıt şoförlerine yönelik ‘İletişim Becerileri ve Temsil’ başlıklı bir seminer düzenledi. Protokol Uzmanı İhsan Ataöv tarafından Halı Sarayı Düğün Salonunda verilen seminerde şoförlere hayatta gülümsemenin önemi, müşterilere yaklaşım, selam verme, öfke yönetimi ve bertarafı noktasında bilgiler aktarıldı.Halı Sarayı Düğün Salonunda geçekleştirilen eğitim semineri öncesinde konuşan Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süreyya İşeri, etkili iletişim tekniklerinin her alandaki önemine değindi. İşeri, “Kurumlarda ilk duruş, karşılama, tavır, davranış biçimimizi ifade eder. Bundan dolayı kişinin gelişine, karşılanmasına, gidişine kadar bir gülüş ile insanların kalbine dokunabileceğine inanıyorum. Eğitim programının başarılı geçmesini diliyorum” dedi.Isparta Belediyesinin organize ettiği ve Akdeniz Belediyeler Birliğinin destek verdiği seminere katılanlara teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu da, “Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında hafta boyunca bir dizi etkinlikler düzenledik. 7’den, 77’ye herkesin hayatında önemi son derece yüksek olan, sağlığımızı, işimizi, hayat standardımızı ilgilendiren konularla ilgili bir takım etkinlikler düzenliyoruz. 7 gün boyunca her gün bir etkinlik düzenleniyor. Bugün de son derece verimli ve faydalı bir etkinlik olacak. Bugüne kadar yaptığımız etkinliklerde güzel geri dönüşler aldık. Farkındalık oluşturma, bir farklılık meydana getirme noktasında doğru işler yaptığımız inancındayız” görüşlerinde bulundu.Konuşmaların ardından Protokol Uzmanı İhsan Ataöv Özel Halk Otobüsü şoförleri ve okul sevisi taşıt şoförlerine yönelik ‘İletişim Becerileri ve Temsil’ başlıklı bir seminer verdi. Ataöv, seminerinde selamlaşmanın, gülümsemenin önemine değindi. Ataöv, “Bir gülümsemenin hayat değiştirdiği bir dünyadayız ancak unuttuk. Tam kızacağınız anda ‘hadi kızmayayım, bugün günaha girmeyeyim’ dediğiniz anda aslında kazançtasınız. Bunu hatırlamayı unuttuk” dedi.Yaşananları güzelleştirmek için yapılması gerekenler üzerine deneyimlerinden bahseden İhsan Ataöv, öğrenmenin, eğitimli, çok okuyan, çok gezen, çok insanla bir araya gelenden öğrenildiğini aktardı. Hayatta gülümsemenin öneminden bahseden Ataöv, selam vermek ve gülümsemenin iletişime katkısından bahsederek, “Selam veren, gülümseyen bir insan, selam vermeyen, gülümsemeyenden üstündür” dedi.