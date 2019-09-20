Isparta'da Silajlık Mısır Tarla Günü Düzenlendi

Isparta'da Silajlık Mısır Tarla Günü Düzenlendi
ISPARTA
G.Tarihi: 20.09.2019 18:03
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Isparta Düğün Salonları
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Basın Bülteni

Silajlık Mısır Tarla Günü Düzenlendi
İl  Tarım  ve  Orman Müdürlüğü ile  Yalvaç  İlçe Müdürlüğü tarafından  "Silajlık Mısır Tarla Günü" düzenlendi. Yalvaç  İlçesi  Sücüllü  Köyü'nde  düzenlenen  Tarla  Gününe,  Yalvaç  İlçe  Kaymakamı Aytekin  Yılmaz,  İl Müdürü  Enver Murat  Dolunay,  Yalvaç  İlçe Müdürü  Erhan  Güçlü,  İlçe Müdürleri, Yalvaç daire amirleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri, il-ilçe müdürlüğü teknik personeli ve çiftçiler katılmıştır. İl  ve  İlçe  Tarım  ve  Orman  Müdürlüğü  koordinesi  ile  tesis  edilen  "Silajlık  Mısır Demonstrasyonu"  kapsamında,  Yalvaç  İlçesi  Sücüllü  Köyü  çiftçilerinden  İsa  Peker'e  ait toplam  6.750  m2'lik  alanda,  tohumlukları  Sakarya  Mısır  Araştırma  Enstitüsü  Müdürlüğü tarafından  sağlanan  tamamı  yerli  5  çeşit  (Ada-351,  Samada  07,  Ada-9510,  Aga,  Arifiye Kompozit) silajlık mısır ekimi yapılmıştır. Çiftçi seçimi 9 Mayıs 2019 tarihinde, birinci ikinci ve üçüncü tarla sürümü 1-2 ve 3 Mayıs 2019 tarihinde,  ekimi 10 Mayıs 2019 tarihinde yapılan demonstrasyonda, taban gübresi olarak  22  kg/da  13.24.12+10  kompoze  ve  üst  gübresi  olarak  15  kg/da  Üre  verilmiş,  çıkışı müteakiben de toplam 4 defa sulama yapılmıştır. Ekimleri yapılan çeşitlerin teknik özellikleri; Ada-351; bitki boyu 260-320 cm, yaprakları dik ve geniş, sarı at diş dane yapısında, Olgunlaşma gün sayısı orta geçci 125-130 gün, verim 1500kg/da, Ada-9510; bitki boyu 250-300 cm, yaprakları dik ve geniş, sarı at diş dane yapısında, Olgunlaşma  gün  sayısı  orta  geçci  125-130  gün,  verim  1250-1550kg/da,  İç  Anadolu Bölgesinde silaj, Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz ana ürünüdür, Samada 07;  bitki boyu 240-375 cm, yaprakları yarı yayvan ve orta geniş, yarı at diş yarı sert dane yapısında, Olgunlaşma gün sayısı orta geçci 130 gün, silaj olum müddeti 95-105 gün, silaj amaçlı yatmaya dayanıklı, fusarium sap ve koçan çürüklüğüne dayanıklı, Aga;  bitki  boyu  320-400  cm,  yaprakları  dik  ve  geniş,  sarı  at  diş  dane  yapısında, Olgunlaşma gün sayısı geçci 135 gün, silaj olum müddeti 95-105 gün, silaj amaçlı yatmaya dayanıklı, fusarium sap ve koçan çürüklüğüne dayanıklı, Arifiye Kompozit; bitki boyu 250-300 cm, yaprakları geniş ve yayvan, sarı at diş dane yapısında,  yaprak  yanıklığı  (Helmitosporium  spp)  hastalığına  dayanıklı,  fusarium  sap  ve koçan  çürüklüğüne  orta  dayanıklı,  olgunlaşma  gün  sayısı  geçci  130-135  gün,  tane  verimi 700-1100  kg/da,  silaj  verimi  5-9 ton/da, ikinci  ürün  silaj  verimi  4,5-6,5 ton/da,  İç Anadolu Bölgesinde silaj, Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz ana ürünüdür. Denemesi yapılan 5  farklı silajlık mısır çeşidin ile ilgili yapılan bu demonstrasyonda amaçlanan; çiftçi üretim şartlarında bölgemize en uygun yerli çeşitlerin denemesini yaparak yetiştiricilere sunmak, yerli ve milli tohum kullanımının teşvik etmek, bölge hayvancılığının gelişmesine  katkı  sağlamak,  suni  yem  kullanımının  azaltılarak  maliyetlerin  en  aza indirilmesidir.
 
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