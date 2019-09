Silajlık Mısır Tarla Günü Düzenlendi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yalvaç İlçe Müdürlüğü tarafından "Silajlık Mısır Tarla Günü" düzenlendi. Yalvaç İlçesi Sücüllü Köyü'nde düzenlenen Tarla Gününe, Yalvaç İlçe Kaymakamı Aytekin Yılmaz, İl Müdürü Enver Murat Dolunay, Yalvaç İlçe Müdürü Erhan Güçlü, İlçe Müdürleri, Yalvaç daire amirleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri, il-ilçe müdürlüğü teknik personeli ve çiftçiler katılmıştır. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesi ile tesis edilen "Silajlık Mısır Demonstrasyonu" kapsamında, Yalvaç İlçesi Sücüllü Köyü çiftçilerinden İsa Peker'e ait toplam 6.750 m2'lik alanda, tohumlukları Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından sağlanan tamamı yerli 5 çeşit (Ada-351, Samada 07, Ada-9510, Aga, Arifiye Kompozit) silajlık mısır ekimi yapılmıştır. Çiftçi seçimi 9 Mayıs 2019 tarihinde, birinci ikinci ve üçüncü tarla sürümü 1-2 ve 3 Mayıs 2019 tarihinde, ekimi 10 Mayıs 2019 tarihinde yapılan demonstrasyonda, taban gübresi olarak 22 kg/da 13.24.12+10 kompoze ve üst gübresi olarak 15 kg/da Üre verilmiş, çıkışı müteakiben de toplam 4 defa sulama yapılmıştır. Ekimleri yapılan çeşitlerin teknik özellikleri; Ada-351; bitki boyu 260-320 cm, yaprakları dik ve geniş, sarı at diş dane yapısında, Olgunlaşma gün sayısı orta geçci 125-130 gün, verim 1500kg/da, Ada-9510; bitki boyu 250-300 cm, yaprakları dik ve geniş, sarı at diş dane yapısında, Olgunlaşma gün sayısı orta geçci 125-130 gün, verim 1250-1550kg/da, İç Anadolu Bölgesinde silaj, Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz ana ürünüdür, Samada 07; bitki boyu 240-375 cm, yaprakları yarı yayvan ve orta geniş, yarı at diş yarı sert dane yapısında, Olgunlaşma gün sayısı orta geçci 130 gün, silaj olum müddeti 95-105 gün, silaj amaçlı yatmaya dayanıklı, fusarium sap ve koçan çürüklüğüne dayanıklı, Aga; bitki boyu 320-400 cm, yaprakları dik ve geniş, sarı at diş dane yapısında, Olgunlaşma gün sayısı geçci 135 gün, silaj olum müddeti 95-105 gün, silaj amaçlı yatmaya dayanıklı, fusarium sap ve koçan çürüklüğüne dayanıklı, Arifiye Kompozit; bitki boyu 250-300 cm, yaprakları geniş ve yayvan, sarı at diş dane yapısında, yaprak yanıklığı (Helmitosporium spp) hastalığına dayanıklı, fusarium sap ve koçan çürüklüğüne orta dayanıklı, olgunlaşma gün sayısı geçci 130-135 gün, tane verimi 700-1100 kg/da, silaj verimi 5-9 ton/da, ikinci ürün silaj verimi 4,5-6,5 ton/da, İç Anadolu Bölgesinde silaj, Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz ana ürünüdür. Denemesi yapılan 5 farklı silajlık mısır çeşidin ile ilgili yapılan bu demonstrasyonda amaçlanan; çiftçi üretim şartlarında bölgemize en uygun yerli çeşitlerin denemesini yaparak yetiştiricilere sunmak, yerli ve milli tohum kullanımının teşvik etmek, bölge hayvancılığının gelişmesine katkı sağlamak, suni yem kullanımının azaltılarak maliyetlerin en aza indirilmesidir.