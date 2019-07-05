Kuyucak Lavanta Günlerine Hazır

Türkiye’nin lavanta diyarı Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak’ta 7 Temmuz’da başlayacak Lavanta Günlerine çok az bir süre kaldı. Köy halkı Lavanta Günlerine hummalı bir şekilde hazırlanırken, bu günü beklemeden yerli ve yabancı birçok turist Lavanta Kokulu Köy Kuyucak’a akın etmeye başladı bile. Ziyaretçiler otantik eşyalarla süslü bahçelerde doyasıya fotoğraf çektiriyor, lavantalı ürünleri tadıp, lavanta kafelerde dinleniyor.Kuyucak’ ta 1 yıldır neredeyse tüm köy halkı lavantaların çiçek açmasını bekledi. Kırsal kalkınmada turizm faktörünün en güzel örneği Kuyucak’ta gözlemlenmekte. Köy halkı; oluşturdukları otantik bahçelerden, kafelerden, pansiyonlardan ve hediyelik eşya satışından önemli miktarda gelir elde ediyor. Kamu kurumları da sağladıkları çeşitli desteklerle Kuyucak’ta turizmin gelişmesi için çaba sarf ediyor. Her yıl düzenli bir şekilde artan ziyaretçi sayısı da bu çabaların karşılık bulduğunun göstergesi. Kuyucak’ta lavanta sezonu boyunca Isparta Valiliği tarafından tanıtım çadırları kuruldu. Burada Kuyucak’a gelen ziyaretçilere lavanta ve Isparta tanıtılıyor.Lavanta Kokulu Köy Kuyucak herkesi mor bahçelerdeki görsel şölene bekliyor.