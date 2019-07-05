Son yıllarda gerek kokusuyla, gerekse güzel görüntüsüyle yurt içinde ve yurt dışında pek çok turist ağırlayan Lavanta Kokulu Köy, Keçiborlu İlçesi, Kuyucak Köyü’nde Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce geçici Turizm Danışma Noktasıyla köy merkezinde Temmuz ayı boyunca haftanın yedi günü 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet verilecektir.Bu yıl ilki yapılacak olan “Lavanta Festivali Kortej Yürüyüşü” Isparta Valisi Sayın Ömer SEYMENOĞLU’nun da katılımıyla 7 Temmuz 2019 Pazar günü gerçekleştirilecektir. Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün Kuyucak Köyüne ve Isparta’ya gelen ziyaretçilere daha iyi hizmet verebilmek, Isparta’yı tanıtmak ve gelen misafirleri daha iyi ağırlamak amacıyla kurduğu Turizm Danışma Noktasında lavanta ile ilgili broşürlerin yanı sıra Isparta il geneli ve gül ile ilgili broşürler, tanıtım filmleri ziyaretçiler ile paylaşılmaktadır.Ayrıca turizm sezonunun İlimizde yoğun geçmesi gerek Gül ve Lavanta, gerekse kiraz hasadını görmek isteyen konuklar için İlimiz Merkez Valilik önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Meydanında, Eğirdir İlçesinde Adaların girişinde, Uluborlu İlçesinde Alaaddin Camiinde geçici turizm danışma noktaları oluşturulmuş, bu noktalarda yine danışma bürolarında olduğu gibi İlimizi tanıtıcı yayınlar, bilgi almak isteyenlerin hizmetine sunulmuştur.ISPARTA VALİLİĞİİl Kültür ve Turizm Müdürü