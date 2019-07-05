Isparta'da düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Antalya'dan Isparta'ya sahte içki getirileceği bilgisine ulaştı.
Isparta-Antalya kara yolunda 3 araçta arama yapan ekipler, kaçak ve sahte bandrollü 339 şişe içki ele geçirdi.
Araçlardaki F.K, R.K, A.Y. ve T.I. gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Antalya'dan Isparta'ya sahte içki getirileceği bilgisine ulaştı.
Isparta-Antalya kara yolunda 3 araçta arama yapan ekipler, kaçak ve sahte bandrollü 339 şişe içki ele geçirdi.
Araçlardaki F.K, R.K, A.Y. ve T.I. gözaltına alındı.