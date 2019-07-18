Belediyemiz Park ve Bahçeler Birimi personelimiz Zekeriya Bayındır, Eşi Dudu Bayındır ve gelini aynı zamanda Belediye çalışanlarımızdan Mehmet Yıldız ve İlçemiz Esnaflarından Berber Serdar Bayındır'ın eşi Sevim Bayındır'ın dün geçirdikleri elim trafik kazası sonucu vefat ettiklerini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım.

Elim Kaza sonucu hayatını kaybeden personelimize ve ailesine Allah'tan rahmet, akrabalarına ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim.



VELİ GÖK

Eğirdir Belediye Başkanı

