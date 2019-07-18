SDÜ’den Biyomedikal Alanına Yön Verecek Proje

Süleyman Demirel Üniversitesi, biyomedikal alanında geliştirilen proje ile dünyada bir ilke imza atıyor.Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ümran Aydemir Sezer yöneticiliğinde geliştirilen “3D Yazıcı Tekniğiyle Alveolar Kemik Kaybı Tedavisine Yönelik Dental Kemik Greftlerinin Geliştirilmesi” isimli proje, vücutta herhangi bir şekilde oluşan alveolar kemik kayıpları tedavisine yeni boyut kazandırıyor.Ülkemizde hatta dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan proje kapsamında üretilecek tıbbi cihaz ile çene kemiği başta olmak üzere diğer kemik kayıpları da hızlı bir şekilde tedavi edilebilecek.TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı(ARDEB) tarafından da %100 destek almaya hak kazanan proje hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Ümran Aydemir Sezer, “Projemiz ile 3 boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak kemik grefti üreteceğiz. Spesifik hedefimiz çene kemiğinde herhangi bir şekilde oluşan erime ya da kazadan dolayı oluşan kayıplara yönelik tedaviyi içermekte. Fakat proje sonunda çıkacak sonuç sadece çene kayıpları için değil diğer kemik dejenerasyonlarının da tedavisini kapsayacak. 3 yıl sonra klinik kullanıma açık prototip ürün geliştirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.Proje tamamlanınca elde edilecek ürün sayesinde hastaların hem maliyet hem de zaman avantajına sahip olarak kısa zamanda tedavilerinin tamamlanacağının altını çizen Aydemir Sezer, bu ürünün hastaların yanı sıra uygulamada hekimlere de büyük kolaylık sağlayacağını söyledi.Haberin videosunu izlemek için tıklayınız