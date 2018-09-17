) - Isparta Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılıp kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale’ye ‘Ecdada Yolculuk’ programı düzenledi. Duygu yüklü programda şehitler anıldı, gözyaşları sel oldu. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’da programa eşi Dilek Günaydın ile birlikte katıldı. Başkan Günaydın, “Çanakkale bizim birlik beraberliğimizi hepimizin bir millet bir yumruk olduğumuzu gösteren yerdir” dedi.Isparta Belediye Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 253 bin şehit verilen Çanakkale’ye ‘Ecdada Yolculuk’ programı düzenledi. İki hafta boyunca yaklaşık 250 kişi Isparta Belediyesi’nin katkılarıyla her karışı şehit kanıyla sulanmış vatan topraklarını ziyaret etti.Isparta Belediyesi önünden otobüslerle Çanakkale’ye giden Ispartalılar önce feribotla Gelibolu’ya geçti. Ardından da sırasıyla Çanakkale boğazının hemen yanına kurulan Şehitlik Abidesi, 57’nci Alay Şehitliği, Anzak Koyu, Seyit Onbaşı Anıtı, Conk Bayırı, savaş alanları ve müzeleri ziyaret ettiler.Isparta heyetine Çanakkale’de Alan Kılavuzu emekli asker Ali Hikmet Karataş rehberlik etti. Çanakkale’nin dünyaya ders verilen önemli bir kahramanlık merkezi olduğunu söyleyen Karataş, her noktada sanki o günü yaşarcasına anlattığı hikayelerle Ispartalıları göz yaşlarına boğdu.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’da Çanakkale programına eşi Dilek Günaydın ile birlikte katıldı. Çanakkale’nin Türk milletinin çok önemli bir olayı olduğuna dikkat çeken Başkan Günaydın, “Bu toprakları gezdiğimizde 14 yaşını geçmeyen çok sayıda şehidimiz vardır burada, hatta 13 yaşında şehitlerimiz var. 253 bin şehit verdik Çanakkale’de. O açıdan böyle bir göğüs göğüse, süngü süngüye çarpışan, biraz sonra şehit olacağını bildiği halde Kuran-ı Kerim’ini okuyup salavat getirip Allah Allah nidalarıyla bu savaşları yapmışlar ve şehit olmuşlardır. Böyle büyük bir Çanakkale olayı dünya üzerinde yalnız Türk Milletine aittir. Türk’ün varlığına aittir. Bu diğer bir anlamda da Türkler Osmanlı yıkılsa bile arkasından Atatürk gibi bir yiğit yetiştirip ve bu savaşı kazanıp Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmasını bilen bir millettir, Türklerin külü kalsa yerde külden bir ecdad doğar, bu ecdad da bizim vatanımızı, milletimizi en büyük şekilde kurucu haline getirir. İşte, Çanakkale’den sonra Kocatepe savaşından sonra İnönü savaşından sonra bu külden büyük bir ecdad doğmuştur ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Onun için Çanakkale olayı farklıdır. Bizim birlik beraberliğimizi hepimizin bir millet bir yumruk olduğumuzu gösteren yer burasıdır. Bugün bu programı Ispartalı hemşehrilerimizle yapmayı istemiştim. Bugüne nasipmiş. Geldik ve o günleri yeniden yaşadık. Bu ziyaretlere devam edeceğiz. Bütün hemşehrilerimizin Çanakkale’yi görmesini arzu ediyorum” diye konuştu.Başkan Günaydın konuşmasının sonunda tüm şehitlere rahmet dileyerek dua etti.İHA