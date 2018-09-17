- AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, 2018-2019 eğitim öğretim yılı başlangıcı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. AK Parti İl Başkanı Zabun mesajında, “Eğitimde alınacak gelişme, uluslararası rekabetin en önemli göstergesidir. Ülkemizin geleceğe daha emin adımlarla ilerlemesi için kaliteli bir eğitime ihtiyaç vardır" dediMesajının devamında, "Geleceğimizi şekillendirecek gençlerimizin yanındayız" diyen Başkan Zabun, “Bütün imkanlarımızı geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için seferber ediyoruz. Amacımız ülkemizin geleceğine katkıda bulunabilecek nesiller yetiştirmek. Geleceğimizi şekillendirecek olan öğrencilerimize sonuna kadar güveniyoruz ve her koşulda onların yanlarındayız. Vatansever gençlerimiz ülkemizin geleceğinin mimarları olduğundan şüphemiz yoktur. Eğitimin ailede başladığı, okulda geliştiği ve toplumda olgunlaştığı unutmamalıyız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini şekillendiren eğitim süreci, sadece bireylerin değil toplumumuzun geleceği için de büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.Zabun son olarak şunları söyledi; “Öğrencilerimizin daha çok çalışması, ezbercilikten uzak, bilgiyi sorgulamaları öğretmenlerimizin bilgiyi aktaran değil, bilgiye ulaşma yollarını sunan kişiler olmaları, velilerimizin ise verdikleri destekle çocuklarının ve öğretmenlerimizin yanı başında olmaları gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle eğitim öğretim yılının, başta öğrenci ve öğretmenlerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, çocuklarımızdan hiçbir fedakarlığı esirgemeyen, her zaman onların yanında yer alan ailelerini, öğretmenlerini kutluyor, sevgili çocuklarımıza, gençlerimize başarılar diliyorum.”İHA