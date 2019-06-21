Isparta Belediye Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN Isparta turizmi için dur durak bilmiyor. Isparta ve Güneykent gül festivalleri sonrası Ankara Gül tanıtım günü ve bugün de İstanbul Arkeoloji Müzesinde 5. Dünya Güzel Koku etkinliklerinde Isparta’nın damgasını vurdu.Gülhane Parkı Yanında bulunan İstanbul Arkeoloji Müzesi, etkinlikler çerçevesinde Gül yolu , imbikte gül damıtma, içilebilir gül suyu seromonisi, Osmanlı gül şerbeti ikramı ve tüm konukların üzerine yağan gülle, pembeye büründü ve müze buram buram gül koktu. Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül’ün kurduğu Koku Kültürü Derneği ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri iş birliğinde, Koku dünyasının girişimci iş kadınlarından olan Koku Eksperi Fulya Gündoğdu'nun yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Fiolas’ın sponsorluğunda gerçekleşen açılışa Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri ERSOY ‘un eşi Pervin ERSOY ve Bakan Yardımcısı Özgül Özkan YAVUZ, Isparta Belediye Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN ve İstanbul bürokrasisi ve birçok ünlü isim katıldı. Başkan BAŞDEĞİRMEN açılış konuşmasında Türkiye’nin Gülü Isparta’yı ve gül turizmini anlattı. Başkan; Isparta’nın güle dayalı kırsal turizm anlamında son bir ayda yerli ve yabancı binlerce turist ağırladığını, gül sezonun şu günlerde her ne kadar son demlerini yaşasa da önümüzde ki günlerde lavanta sezonun başlayacağını belirtti. Ayrıca kiraz çiçeği ve zambakla birlikte turizm sezonun daha da uzadığını ve Isparta ekonomisine turizm katkısının ciddi anlamda arttığını söyledi. Konuşmasının sonunda programa katılan herkesi Lavanta günü etkinliklerine davet eden BAŞDEĞİRMEN Kültür Turizm Bakanlığının desteklerinden dolayı teşekkür etti.Açılış konuşmalarından sonra gül yoldan yürüyerek Müzeye geçen heyet belediye ekiplerinin tiyatro anlatımı ile Gülsuyu, gülyağı çıkarımını dinledi. Gül lokumu, içilebilir gül suyu, gül şerbeti ve gül kolanyası ikram edilen konuklar yılın en pembe ve gül kokulu gününü yaşadıklarını belirttiler.Ayrıca Ispartalı sanatçı Özgür ŞANLI da ney üfleyerek tarihi doku içerisinde doyumsuz konser verdiGörünen o ki; Isparta Belediyesinin girişimleri ile Isparta tarımsal ekonomisi kırsal turizm ile layık olduğu değeri kazanacak.Kaynak: Fahtetdin GözgünIsparta Bel. Bşk. Yrd.