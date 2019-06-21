Isparta’da planlı elektrik kesintisi

23 Haziran 2019 Pazar günü, 10.00-16.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Çünür -2 DM’ den Mehmet Tönge çıkışında, yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle, 23 Haziran 2019 tarihlerinde, saat 10.00-16.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Mehmet Tönge Mahallesi, Kayı Köyü, Hayvan Barınağı ve Kayı Köyü verici istasyonu ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.