Beğenerek alıp yüzlerce lira ödediğiniz iphone marka cep telefonunuz arızalandığıında, programı çöktüğünde,ekranı kırldığında yada şarj soketi bozulduğunda onu gerçekten iyi tamir edebilecek iyi bir teknik servise teslim etmek ve tamir edildikten sonra da arızanın tam olarak giderildiğinden emin olmak istersiniz.
Hatta Isparta'da iphone teknik servis bulmak için Google arama motoruna öyle sorular yazılmış ki...
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Apple iPhone Anakart Tamiri konusunda ilk ve doğru müdahale çok önemlidir
Isparta'da 1999'den günümüze cep telefonu tamirinde adından sıkça söz ettiren Akıncılar Teknik Servis, her model iphone arızalarını,ekran, cam , şarj soketi , şarj entegresi değişimini,wifi problemlerini ve iphone cep telefonunuzun verebileceği daha başka tüm arızaları profesyonel servis cihazlarıyla tespit edip tamir işlemini gerçekleştirmektedir.
Yani kısaca telefonunuzu uzman ellere teslim edin gözünüz arkada kalmasın içiniz rahat olsun!
Biri telefon tamiri mi dedi? Akıncılar!!! işinde uzman 2 kişilik dev ekip...
Adres: Belediye işhanı kat: 1 No:182
Telefon: 0246 218 76 77