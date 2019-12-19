Isparta Genç İş Adamları Derneği IGİAD Bülteni

(Isparta Genç İşadamları Derneği) ile FAO (Food and Agriculture Organization) arasında Ispartada köylülerin refah düzeyini yükseltmek ,Isparta yöresesel tıbbi aromatik bitkilerin değer zincirini güçlendirilmesine destek olmak amacıyla 228 bin 500 TL bütçeli proje ortaklığı protokolü tamamlanmıştır.Proje nihai sonuçlarında kozmetik sektöründe faaliyet gösteren 15 kobiye GMP eğitimleri verilecek ayrıca 50 hakim çiftçiye gül ve lavanta başta olmak üzere tıbbi aromatik bitkilerin dikim,bakım,hasat süreçleriyle ilgili eğitimler,şehrimizin değerlerinden Kuyucak Lavanta Kokulu Köy Kadınlar Kooperatifi VE Güneykent Gülderen Kadın Kooperatiflerine yöresel ürünleri sezon sonrasındada satabilecekleri iki e ticaret sitesi kurulacak ,işletme eğitimleri verilecektir. Kuyucak Lavanta Kokulu Köy Kadınlar Kooperatifinde kullanılacak distilasyon cihazlarının eğitimleride bu proje kapsamında sağlanacaktır.Aralık 2019 da imzalanan proje ,Ağostos 2020 tarihi arasında uygulanacak ve bitirilecektir.