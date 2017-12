Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce, Migros Kavşağının Özel İdare bölümünde yer alan yan yolda altyapı çalışması gerçekleştiriliyor. Kodların aşağı inmesinden kaynaklanan alanda içme suyu hattı yenilenirken, döner kavşağa da Karayolları Bölge Müdürlüğünün isteği üzerine peyzaj çalışması uygulanacak. Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, kavşak yapımı esnasında yaşları 70 yılı bulan çok sayıda ağacın kesilmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Mühendislik bu ağaçları rölövesini kurtararak bu kavşakla alıştırma yaparak bunu çözmesi demekti. Yolun arasına gelirdi, çok da güzel olurdu” dedi. Bir yandan altyapı çalışmalarını takip ettiğini belirten Günaydın, “Buralara ağaç dikebilir miyiz diye düşünüyorum. Yeşilliği tekrar kazandırmak istiyorum” şeklinde konuştu.Migros Kavşağındaki tesisatın A’dan, Z’ye değiştirildiğin söyleyen ve yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın şunları söyledi:“Kodlar derinleşmiş, mevcut kodlar aşağı indiği için tesisatların hepsi havada kalmıştı. Tüm tesisatları gözden geçiriyoruz ve yeniliyoruz. Kavşak çalışmalarının önünde gidiyoruz. Bir an önce kavşak açılsın istiyoruz. Şu an tek şerit açılmış durumda, bizde yardımcı oluyoruz. Daha önce de bu kavşağın mühendisliğini yapan arkadaşlar tüm ağaçlarımızı kestiler. 60-70 yaşındaki ağaçlar kesildi. Mühendislik bu ağaçları rölövesini kurtararak bu kavşakla alıştırma yaparak bunu çözmesi demekti. Yolun arasına gelirdi, çok da güzel olurdu. İhale yapılmış, iş işten geçtikten sonra bunun farkına vardık. Çok sayıda ağacımız kesildi. Ben bir ağacı bir kavşağa bedel gören bir insanım. Burada yüzlerce ağaç kesildi. Dikim mevsimine girdik. Şimdi bir yerden bu tesisat yapımlarını incelerken diğer taraftan da buraları ağaçların yeri değişmiş gibi olsun diyerekten bu simgesel yeşilliği tekrar kazandırmak istiyorum. Bir yandan da bunun keşfini yapıyoruz. Çünkü Türkiye ağaçsız, çöl görünüyor. Nihayetinde buradaki altgeçit te beton görüntüsü var. Bunları kamufle edecek en güzel olay, ağaçtır, bitkidir. Ne kadar kavşak yaptım da desen çok yatırım yaptım da desen şehir estetiğini ortaya çıkaramazsın. Beton ortaya çıkarırsın bugün onu da gizlemeye geliyorum. Şu anda buradan bir yol geçecek. Korkuluğun yanından kaldırım geçecek, buralara ağaç dikebilir miyiz diye düşünüyoruz. Bunun aynısını simetrik olarak karşıya da yapabilir miyiz düşüncesindeyiz. Bunu da yapabilirsek ortadaki ağaçların yeri değişmiş, sağa ve sola gitmiş gibi olacak. Burasının yeşilliğini korumak istiyorum. Eğirdir istikameti olan bir yol. Geçmişte buraya çok güzel ağaç dikilmiş yetiştirilmiş. O ağaç dikenlerden Allah binlerce kez razı olsun. Ancak kaybettik, bu kaybedileni tekrar kazandırabilir miyiz diye düşündük. Hem altyapıları yeniden yapıyoruz. Daha teknik, modern ve kalıcı bir altyapı yapıyoruz. Döner kavşakta da peyzaj çalışmaları yapacağız, onun da çalışmalarına başladık. Karayolları Bölge Müdürümüzde bu konuda yardımcı olmamızı istedi. Biz de bu bizim sevdiğimiz iş dedik. Şehri güzelleştirmeye giren her şeye biz varız. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzde o konuda bir çalışma yapıyor. Kavşak biran önce yetiştirilsin bizlerde üzerimize düşeni hemen yaparız ve çözeriz. Belediyemiz bu konuda hem pratik, hem de hızlı. Bu tek şeritten verilen trafik hızlı olunursa bir an önce çift şeride de dönmüş olur diye düşünüyorum. Buraları daha güzel hale getiririz, şimdiden bu çalışmalarında hayırlı olması temennisinde bulunuyorum”