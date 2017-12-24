BAŞBAKAN YILDIRIM BU TARİHTE ISPARTA'YA GELİYOR!

AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, 6’ncı İl Kongresi’nin 31 Aralık 2017 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirileceğini açıkladı.AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, 6'ncı İl Kongresi'nin 31 Aralık 2017 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini açıkladı.Isparta Işıkkent Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan kongre, saat 15.00'te başlayacak olan İl Kongresi, kentteki İl Delegelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. AK Parti kongre gündeminde de geçtiğimiz günlerde ilan edilen Isparta Kongresi öncesinde konuşan İl Başkanı Osman Zabun, "31 Aralık 2017 tarihinde Başbakanımız Binali Yıldırım'ın katılımlarıyla 6. İl Kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongremiz, daha önceki kongrelerde olduğu gibi büyük bir coşku içerisinde gerçekleşecektir. Sayın Başbakanımızın gelişi, bizlere kongre öncesi ayrı bir heyecan katmaktadır. Kongremizin Ispartamıza ve Türkiyemize hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.