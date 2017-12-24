ISPARTA'DA DOLANDIRICI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Isparta'da Memurluk Vaadiyle Dolandırıcılık

Isparta’da para karşılığında memur yapma vaadinde bulunulan kadın, buluşma sırasında suçüstü yakalandı.



Isparta'da para karşılığında memur yapma vaadinde bulunulan kadın, buluşma sırasında suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, olay bugün saat 15.30 sıralarında Isparta kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadının 10 bin TL peşin olmak üzere, toplam 40 bin TL karşılığında memur yapılmak vaadiyle başka bir kadın tarafından dolandırılacağı bilgisine ulaşan Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, harekete geçti. Polisin yaptığı çalışmalar ve Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda, önceden seri numaraları tespit edilen 10 bin TL parayı alan kadın, S.P. (44) isimli şüpheli kadınla kent merkezinde buluştu. Yanında memurluk için gereken evrakları da götüren kadın, şahsa önceden seri numaraları bilinen paralarla birlikte evrakları teslim ettiği sırada polis ekipleri tarafından baskın yapıldı.



Memurluk vaadiyle dolandırıcılık yapmaya çalıştığı öne sürülen S.P. kıskıvrak yakalandı. Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelinin, yarın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.