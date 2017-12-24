ISPARTA'DA ÇOBANI ÖLDÜREN ŞAHIS YAKALANDI

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, 2 yıl önce hayvanlarını otlatırken cesedi bulunan Halil Şeker'i (55), öldürdüğü iddia edilen Yıldıray Y., Antalya'da yakalandı.Yalvaç'a bağlı Tokmacık köyünde oturan 3 çocuk babası Halil Şeker, 31 Ağustos 2015 tarihinde hayvanlarını otlatmak için akşam saatlerinde araziye çıktı. Sürü ve köpeğin sabah eve döndüğünü gören eşi Emine Şeker (52), çevrede aradığı eşini bulamayınca oğluna haber verdi. Köyün 5 kilometre uzağındaki Kanlıca mevkiinde arazide babasının cesedi ile karşılaşan Bilal Şeker (30), muhtardan yardım istedi. Köy muhtarı Mevlüt Yürekli'nin ihbarı üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Halil Şeker'in öldüğünü belirledi. Savcının yaptığı inceleme ardından Halil Şeker'in cesedi otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Halil Şeker'in vücudunda saçma yaraları olduğu tespit edildi.Olayın ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, Halil Şeker'in Yıldıray Y. tarafından öldürüldüğünü belirledi. Yaklaşık 2 yıldır aranan Yıldıray Y., Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Antalya'da gözaltına alınan şüpheli, sorgusu için Isparta'ya gönderildi.Haber:Nurettin Arkan/YALVAÇ