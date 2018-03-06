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Bakan açıkladı! Kadın personel sayısı artacak

Bakan açıkladı! Kadın personel sayısı artacak
ISPARTA 0
böcüzade

Bakan açıkladı! Kadın personel sayısı artacak

Bakan Sarıeroğlu, "1 milyon 400 binlik istihdamın yarısı kadın istihdamında gerçekleşti. Şu anda kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 33 seviyesinde, 2023 yılında hedefimiz yüzde 41 seviyesinde gerçekleştirmek. İçinden geçtiğimiz süreçte kadına şiddete sıfır tolerans şeklinde yaklaşıyoruz" dedi.


Bakan açıkladı! Kadın personel sayısı artacak
 

Büro Memur-Sen tarafından, Bakan Sarıeroğlu’nun katılımlarıyla "Merhamet ve Kadın" temalı program düzenlendi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ankara Greenpark Otel’de düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Sarıeroğlu, sözlerine kadın kahramanları, şehitleri, emekçileri anarak başladı ve kadın komisyonlarının önemine değinerek, 8 Mart kapsamında yapılacak etkinliklerin farkındalık sağlaması ve politika oluşturması adına katkı sağlamasını temenni etti.

Kadına şiddete sıfır tolerans

16 yıldır devrim niteliğinde düzenlemeler yapıldığını, kadın odaklı çok önemli yasal düzenlemeler gerçekleştirildiğini aktaran Sarıeroğlu, "Kadınların her alanda çalışma hayatında yer aldığını görüyoruz. Kasım ayı istatistikleri açıklandı, işsizlik oranlarımızda düşüş var ama en büyük düşüşümüz kadınlarla ilgili yaşandı. 1 milyon 400 binlik istihdamın yarısı kadın istihdamında gerçekleşti. Şu anda kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 33 seviyesinde, 2023 yılında hedefimiz yüzde 41 seviyesinde gerçekleştirmek. Hayatın her alanıyla ilgili düzenlemeleri gerçekleştirdik. İçinden geçtiğimiz süreçte kadına şiddete sıfır tolerans şeklinde yaklaşıyoruz. Bu alanda faaliyet gösteren tüm STK’larla ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Bakanlıkta kadın sayısı artacak

Kamuda yüzde 39 oranında kadın çalışanın olduğunu belirten Sarıeroğlu, bu seviyenin de artmasını hedeflediklerini kaydetti. Ayrıca bu seviyenin yönetim kademelerinde de olması gerektiğini vurgulayan Sarıeroğlu, "Kadınlar sadece sendikacılıkla ilgilenmiyor, biz kadın komisyonlarını bu bağlamda bir okul olarak değerlendiriyoruz. Kadınların bizzat karar mekanizmalarında olması gerekiyor. Bakanlıkta da kadın oranı yüksek ama yönetim kadrosunda sayı yeterli değil, bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda kadın yönetici sayısını artırmış olacağım" diye belirtti.

KAYNAKİHA
TÜRKİYE HABERLERİ
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