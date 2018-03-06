Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Türk Anneler Derneği Eğirdir Şubesi Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı.Türk Anneler Derneği Eğirdir Şubesi Başkanı Gamze İnce ve yönetim kurulu üyeleri Fatma Ertan, Hacer Ataalkın, Filiz Karacan, Münevver Yıldız Güner, Sıdıka Koca, Sema Altıntaş ve Fatma Uludağ, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir’i ziyaret etti. Ziyarette Anneler Derneği üyeleri, Afrin bölgesinde bulunan askerlere destek verdi. Kahraman Mehmetçiğin herzaman yanında olduklarını belirten Anneler, “dualarımız kahraman Mehmetçiklerimizle birlikte. Kahraman evlatlarımız inşallah sağ salim ana ocaklarına dönerler" dediler.ISPARTA (İHA)