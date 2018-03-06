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Isparta’da bağımlılıkla mücadele yürüyüşü

Isparta’da bağımlılıkla mücadele yürüyüşü
ISPARTA
G.Tarihi: 05.03.2018 18:09
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böcüzade

  - Isparta’da bağımlılıkla mücadele yürüyüşü   
  - Isparta Valisi Şehmus Günaydın:   
  - “Bu mücadeleyi çok yoğun bir şekilde sürdürmek zorundayız”   
  - “Esas başarı önleyici tedbirlerin sağlanmasında”   
 

Isparta’da 8 STK’nın ortaklaşa organize ettiği bağımlılıkla mücadele yürüyüşü yağmur yağışına rağmen yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik ve törende mehteran ekibi de yer alırken, havaya güvercin ve balon bırakıldı. Bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çeken Isparta Valisi Şehmus Günaydın, “Sivil toplum örgütleri başta olmak üzere, toplumun tüm kesimleri, özellikle anneler olmak üzere  biz bu mücadeleyi çok yoğun bir şekilde sürdürmek zorundayız. Biz, gençlerimiz bu olaya bulaştıktan sonra da, tedavilerini yaptıktan sonra da bu çocuklarımızı sahiplenmemiz gerekiyor. Ötekileştirmememiz gerekiyor. Ve bu işi yapan hainlerin kucağına tekrar bu gençlerimizi itmememiz gerekiyor” dedi.   
  Düzenlenen etkinliğe, yağmur yağışı olmasına rağmen Isparta Valisi Şehmus Günaydın, bazı protokol mensupları, bağımlılıkla mücadele eden dernek başkanları, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. 
  Yeşilay, El Ele Derneği, Ekonomi Kulübü, Isparta Gazeteciler Cemiyeti, Isparta Uyuşturucu Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği, Isparta Muhtarlar Derneği, Isparta Merkez Muhtarlar Derneği ile Isparta Dağıtım ve Geliştirme Platformu’nun ortaklaşa girişimiyle düzenlenen yürüyüş Isparta Belediyesi önünden başlayarak Valilik önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kadar devam etti. Erenler Mehteran Takımı eşliğinde yürüyen, bağımlılıkla mücadele katılımcıları 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda havaya güvercin ve balon bıraktılar. 
 
  Vali Günaydın: “Bu bir farkındalık olayı” 
  Etkinlikle uyuşturucu ile mücadele konusunda duyarlılık gösteren vatandaşlara seslenen Isparta Valisi Şehmus Günaydın, “Böylesine bir etkinliğe yürekten koşarak katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bir farkındalık olayı. Bu yürüyüşe katıla tüm vatandaşlarımız bu olaya ne kadar önem verdiklerini ve katkı verdiklerini ortaya koydular” dedi. 
 
  “Bu mücadeleyi çok yoğun bir şekilde sürdürmek zorundayız” 
  “Uyuşturucuyla mücadele gençlerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz için artık bir tehdit olmaktan çıkıp, tehlike haline geldi." diyen Vali Şehmus Günaydın, “Sivil toplum örgütleri başta olmak üzere, toplumun tüm kesimleri, özellikle anneler olmak üzere anneler ve babalar ile biz bu mücadeleyi çok yoğun bir şekilde sürdürmek zorundayız. Halk gününde bana gelen ailelerimizin bana anlattıklarını, ifade ettiklerini duyunca sorumluluğumuzun sorumluluğumuzun ve yapmamız gerekenlerin çok daha fazla olduğunu net bir şekilde görüyorum” şeklinde konuştu. 
 
  “Topyekün bir mücadele vermemiz gerekiyor” 
  Bağımlılıkla mücadele konusunda toplumun her kesiminin, üzerine düşeni en iyi şekilde yapması gerektiğini vurgulayan Vali Günaydın, “Bizim bu bağımlılıkla mücadele konusunda topyekün bir mücadele vermemiz gerekiyor. Toplumun tüm kesimleriyle, genciyle - yaşlısıyla - erkeğiyle - kadınıyla - STK’sıyla- kamu kurum ve kuruluşlarıyla - siyasi partileriyle bizim bu mücadeleyi önemseyip, üzerimize düşeni fazlasıyla yapmamız lazım” dedi. 
 
  “Esas başarı önleyici tedbirlerin sağlanmasında” 
  Vali Günaydın, esas mücadelenin önleyici tedbirlerle mümkün olabileceğine dikkat çekerek, “Bugün gençlerimizi tedavi ediyoruz. Tedavi süreci işin son noktası. Biz, Isparta olarak bunu da çok iyi bir şekilde yapıyoruz.  Ondan daha önemlisi de bu çocuklarımızın, gençlerimizin önleyici tedbirlerle bu işe bulaşmamalarını sağlamak. Esas başarı orada. Eğer biz, çocuklarımızı, gençlerimizi bu illetten koruyabiliyorsak, uzak tutabiliyorsak; işte gerçek başarı da odur. Biz, gençlerimiz bu olaya bulaştıktan sonra da, tedavilerini yaptıktan sonra da bu çocuklarımızı sahiplenmemiz gerekiyor. Ötekileştirmememiz gerekiyor. Ve bu işi yapan hainlerin kucağına tekrar bu gençlerimizi itmememiz gerekiyor. Tedavi olan gencimiz bir işe girdiği zaman, ‘Sen daha önce bağımlıydın, o nedenle kusura bakma. Hadi güle güle’ dersek, bu çocuğumuzu kaybederiz. Bu şekilde birçok çocuk ve gencimizi kaybederiz. Ticaret odamızla beraber bir çalışma yaptık. Başkanımız 50 tane gencimizi bu şekilde işe yerleştirecek. Bu süreci biraz hızlandırıp, o gençlerimizi tekrar bu illetin kucağına itmeyelim. Bu mücadele emek istiyor, gayret istiyor, çaba istiyor, özveri gerektiriyor. Değerli Ispartalı hemşehrilerimde bunların hepsi var. Bu nedenle biz, bu mücadeleyi el ele vererek, birbirimize destek vererek en iyi şekilde götüreceğiz inşallah.” dedi. 
 
  Vali’den Açık artırma ile kermes ürünleri satışı 
  Vali Günaydın’ın konuşmasının ardından Erenler Mehteran Takımı çeşitli eserler seslendirerek, katılımcılar için gösteri yaparken, etkinliğin anlam ve önemine binaen havaya güvercin ve balon bırakıldı. Katılımcılar daha sonra meydanda oluşturulan bağımlılıkla mücadele yararına düzenlenen kermesi gezdiler. Kermesteki satış durumları hakkında bilgi alan Vali Günaydın, ürünlerin açık artırma yoluyla gönüllü protokol mensubu, STK temsilcileri, siyasiler ve iş adamlarına satışına arcılık etti. 

  ISPARTA (İHA) 
 
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ISPARTA HABER AJANSI
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