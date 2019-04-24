Iyaşpark ve Iyaş Bulvar AVM’de Sizler İçin Yeni Markarlar İle Buluşuyor

Isparta’nın ve Ispartalının alışveriş merkezi olan Iyaşpark, ailelerin keyifli vakit geçireceği yeni alanların oluşturulmasının yanı sıra marka karmasını da artırmayı amaçlayan projelerini tamamlanmaya devam ediyor. Bu projelere dahil olan markalar ise ATASUN OPTİK,LOKMATİF ve bunun yanı sıra Iyaşpark AVM’de yenilenen mağazalar COLİNS,ALTINYILDIZ,KİĞILI,TEKNOSA,D&R ve Iyaş Bulvar AVM’de açılacak olan E-BEBEK mağazasıyla sizler için yeni markalar ile buluşuyor ve buluşturmaya devam ediyoruz.