Ayhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyor

Ayhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyor
ISPARTA
G.Tarihi: 03.10.2019 18:59
0
Isparta Düğün Salonları
AYHAN USTA ÇİĞKÖFTE SEVERLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR!

Ayhan Usta'da çiğköfte şöleni devam ediyor. Herkes yesin diye Isparta'da çelebiler mahallesindeki tek şubesinde özel kampanyalar düzenliyor.

Isparta Ayhan Usta şubesinde hergün malzemesiz çiğköfte 9.90 TL aynı zamanda bir çiğköfte dürüm alana ikinci dürüm çiğköfte bedava,yanında da ayran hediye...!
Diğer bir kampanyada ise 1 kg malzemesiz çiğköftenin fiyatı 9.90 TL'den 7.90 TL'ye düşüyor ve her salı günü uygulanıyor.


Ayhan Usta başladığı çiğköfte yolculuğunu şöyle ifade ediyor...

''2009'dan beri çiğköfte sektöründe hizmet verdikten sonra 2010 yılında Antalya'da kendi üretim tesisimizi açtık.Fabrikadan halka prensibiyle dağıtımını yaptığımz ürünlerimizi vatandaşlarımız çok beğenerek yiyor. Ürettiğimiz ve markasını tescil ettirdiğimiz Adıyaman çiğköfteleri için  isteyen kişilere bayilikler veriyoruz. Şu an 13 il ve 36 ilçede şubemiz var. Şubelerimiz başta Antaya ve Isparta merkez olmak üzere; Burdur, Bucak, Afyon, Denizli, Muğla, Ankara, Ağrı ve Mersin'de bulunmaktadır. Biz lezzetimizle, kalitemizle ve fiyat aralığımızla tüm Türkiye'deki çiğköfte tutkunlarına ulaşmayı hedefliyoruz.''

Bilgi ve Bayilik için iletişim numarası

0534 200 39 39 
 
e7e8206f-6576-4acf-a5b8-0c9292f6b9c8

489a323b-7c9a-4bea-b3ac-771fd362eed8

38c76b58-452a-4742-b51a-27497ecfbb66

  

4a319d70-0f07-4df9-b06b-67f2f185b486


e5022870-c0e5-4357-94a4-b14578937cf0

f345e164-d0b1-42ba-9e40-6e3ce5d5e96b
 

5157f2a5-dd85-41b4-a2d6-edd77459137f

077165ae-f2b5-4f91-94bd-893927b1670d

a0bf5e98-1ecd-470c-ad85-3489bc07f8d3
 
70493528-10157849792424653-3418143314430394368-n


 
ısparta adıyaman çiğköfteayhan ustaçiğköfteadıyaman çiğköftesiBurdurBucakAfyonDenizliMuğlaAnkaraAğrııspartamersinantalya
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ayhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyor
Diyanet-Sen’ den Isparta il Müftülüğüne Ziyaret
Isparta Atık Su Arıtma Tesisinde son durum
Isparta Valisi Seymenoğlu sporculara başarılar diledi
Isparta Valisi Seymenoğlu Şarkikaraağaç ve Eğirdir İlçesinde
Isparta'da narkotik operasyon! 7 kişi yakalandı 2'si tutuklandı
Isparta yaya geçitlerinde yaya güvenliği için yürüdü
Yaylaköy Göleti 1.670 Dekar tarımsal araziyi sulayacak!
Isparta'da elektrikli bisikletler için uygun fiyatlı akü değişimi
Isparta'da Yaya Geçidi Nöbeti etkinliği düzenlendi
Isparta'da her yerde aranan hırsız yakalandı
Isparta 32 plakalı haber olan araç yakalandı trafikten men edildi
Isparta'da iki otomobil çarpıştı
Isparta'da Okula Uyum Süreci Semineri düzenledi
ISPARTA'DA KALP DELİĞİNE AMELİYATSIZ ÇÖZÜM
Gıda fiyatlarını düşürecek hamle! Peş peşe gelecek...
TED ISPARTA KOLEJİ'NDE TOEFL HEYECANI
Yepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'de
EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ''
Uçaklarda hava polisi dönemi başlıyor
ISPARTA'DA KALP RİTİM BOZUKLUKLARINA SON!
Isparta'da KÖYDES Yatırımları Değerlendirildi
Isparta'da Yetim çocuklara yardım paketi
Isparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı
Isparta'da sahte ve kaçak içki operasyonu!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteısparta perdeIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştıIsparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı30 Eylül 2019
Ispartalı Askerimiz şehit düştüIspartalı Askerimiz şehit düştü26 Eylül 2019
Şehit Onbaşı Mehmet Ceylan'ın Isparta'daki evine Türk bayrağı asıldıŞehit Onbaşı Mehmet Ceylan'ın Isparta'daki evine Türk bayrağı asıldı26 Eylül 2019
Şehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı27 Eylül 2019
Karar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecekKarar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecek30 Eylül 2019
Isparta OBM'den önemli duyuruIsparta OBM'den önemli duyuru27 Eylül 2019
Isparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık TezgahlarındaIsparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık Tezgahlarında28 Eylül 2019
3 aylık indirim: 27 bin TL cepte kalacak3 aylık indirim: 27 bin TL cepte kalacak27 Eylül 2019
Uçaklarda hava polisi dönemi başlıyorUçaklarda hava polisi dönemi başlıyor01 Ekim 2019
EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' 01 Ekim 2019
Isparta’da "dumansız araçlar" uygulaması sigara içen yandı!Isparta’da "dumansız araçlar" uygulaması sigara içen yandı!26 Eylül 2019
Yepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'deYepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'de01 Ekim 2019
Ahşabı sanata dönüştürdü, hayalini çocuklarıyla gerçekleştirdiAhşabı sanata dönüştürdü, hayalini çocuklarıyla gerçekleştirdi28 Eylül 2019
Isparta'da Uygulamalı Çevre Eğitimi Protokolü imzalandıIsparta'da Uygulamalı Çevre Eğitimi Protokolü imzalandı27 Eylül 2019
Isparta'da Yetim çocuklara yardım paketiIsparta'da Yetim çocuklara yardım paketi30 Eylül 2019
Yusuf DURMUŞ TED Isparta’da!Yusuf DURMUŞ TED Isparta’da!27 Eylül 2019
Isparta'daki kütüphaneler yeni eğitim-öğretim yılına hazırIsparta'daki kütüphaneler yeni eğitim-öğretim yılına hazır27 Eylül 2019
ISPARTA'DA KALP RİTİM BOZUKLUKLARINA SON!ISPARTA'DA KALP RİTİM BOZUKLUKLARINA SON!01 Ekim 2019
Bugün açıklandı! Kamuda yeni dönemBugün açıklandı! Kamuda yeni dönem30 Eylül 2019
Isparta'da bir yer daha sinyalizasyon sistemine kavuştuIsparta'da bir yer daha sinyalizasyon sistemine kavuştu27 Eylül 2019