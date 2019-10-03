AYHAN USTA ÇİĞKÖFTE SEVERLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR!

Ayhan Usta'da çiğköfte şöleni devam ediyor. Herkes yesin diye Isparta'da çelebiler mahallesindeki tek şubesinde özel kampanyalar düzenliyor.

Ayhan Usta başladığı çiğköfte yolculuğunu şöyle ifade ediyor...

0534 200 39 39













































Isparta Ayhan Usta şubesinde hergün malzemesiz çiğköfte 9.90 TL aynı zamanda,yanında daDiğer bir kampanyada ise 1 kg malzemesiz çiğköftenin fiyatı'den'ye düşüyor ve her salı günü uygulanıyor.''2009'dan beri çiğköfte sektöründe hizmet verdikten sonra 2010 yılında Antalya'da kendi üretim tesisimizi açtık.Fabrikadan halka prensibiyle dağıtımını yaptığımz ürünlerimizi vatandaşlarımız çok beğenerek yiyor. Ürettiğimiz ve markasını tescil ettirdiğimiz Adıyaman çiğköfteleri için isteyen kişilere bayilikler veriyoruz. Şu an 13 il ve 36 ilçede şubemiz var. Şubelerimiz başta Antaya ve Isparta merkez olmak üzere; Burdur, Bucak, Afyon, Denizli, Muğla, Ankara, Ağrı ve Mersin'de bulunmaktadır. Biz lezzetimizle, kalitemizle ve fiyat aralığımızla tüm Türkiye'deki çiğköfte tutkunlarına ulaşmayı hedefliyoruz.''