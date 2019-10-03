Isparta belediyesi Hayvan Barınağı Merkezi, kapılarını bu kez TED Isparta Koleji İlkokul 1.sınıf öğrencilerine açtı. TED Isparta Koleji 1.sınıf öğrencilerimiz Okul Öncesi ve İlkokul arkadaşları adına 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü sebebiyle gerçekleştirdikleri mama toplama kampanyasında öğrencilerden toplanan mamaları, Isparta belediyesi Hayvan Barınağı'na bağışladılar. Barınak ziyareti sırasında sevimli dostlarımızla keyifli vakit geçiren kolejliler, Isparta belediyesi Hayvan Barınağı sorumlu veterineri ile gerçekleştirdikleri sohbette hayvanları sevmenin, korumanın ve onlara yardım etmenin önemini bir kez daha pekiştirdiler. Barınakta kalan sahipsiz hayvanlarla oynayan öğrencilerimiz geçirdikleri keyifli vakti, çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdiler.