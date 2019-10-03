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Tempo Park'ın çok amaçlı salonlarında düğün , nişan,kına gecesi, sünnet, toplantı, mezuniyet, matine, toplu yemek,kahvaltı,etkinlik ve organizasyonlarınızı yapın farkı yakalayın!Profesyonel fotoğraf çekimi ,kamera kaydı, piyanist, müzik ekibi ve büyüleyici dekoru ile hayalinizdek eğlenceyi ihtişamı yaşayın! En mutlu anlarınızın ilk imzasını burada atın Tempo Park ile mutluluğunuzu ölümsüzleştirin!Kendi mutfağı ve pasta imalathanesi ile daha kaliteli servis sunmayı ön planda tutan hizmet anlayışı ile organizasyonlarınız artık kabusa dönüşmeyecek!Dilerseniz Isparta'ya özgü düğün yemeği helva kabune de özel aşçılar tarafından yapılıp organizasyonuzda servis ediliyor.TEMPO PARK TANITIM VİDEOSU