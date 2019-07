Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanlığı görevinden dolayı ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileten ATSO Başkanı Davut Çetin, ticaret ve sanayi odaları başkanları olarak birlikte uzun süre çalıştıklarını söyledi. Çetin, Başkan Başdeğirmen ile birlikte bölge için ciddi projeler yaptıklarını, BAKA’da birlikte görev aldıklarını dile getirerek, seçim döneminde destek verdiğini aktardı.Isparta açısından bir ticaret odası başkanının belediye başkanı olmasını çok önemsediğine dikkat çeken ATSO Başkanı Davut Çetin, “Ticaret sanayi odaları bir okuldur. Biz o okulda o şehrin bütün sektörleriyle, sorunlarıyla ilgili her şeyi çalışıyoruz. Başkanımda o eğitimi ciddi olarak aldı ve Isparta’ya güzel katkılar sağlayacak. İş insanlarının da belediye başkanı olması çok önemli. Ticaret sanayi odasından gelenlerin belediye başkanlığı yapması çok daha önemli. Başkanımızın çok başarılı olacağına canı gönülden inanıyorum. Bizde bölgede elimizden ne gelirse yardıma hazırız ve yanındayız” şeklinde konuştu.ATSO Başkanı ve aynı zamanda TOBB yönetim kurulu üyesi Davut Çetin ve beraberindekilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, uzun yıllar ticaret ve sanayi odalarındaki beraberlikten dolayı Isparta ve Antalya arasındaki işbirliğini en üst seviyeye taşıyabilmek için çok sayıda çalışmalar içerisinde bulunduklarını belirtti. Antalya ile Isparta arasında yapılması gereken çalışma ve etkinliklerde karşılıklı işbirliği içerisinde olduklarını anlatan Başkan Başdeğirmen, “Sayın Başkanımızın odalar birliğindeki görevi de bizim için çok önemli. Ekonomi ve şehirlerin gelişmesi anlamında odalar birliği hizmet edilebilen yerler. Bizlerde buralarda yapmış olduğumuz karşılıklı hizmetlerle aldığımız tecrübeleri memleketimize aktarmak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz” şeklinde konuştu.BAKA’nın Antalya, Burdur ve Isparta’yı kapsayan bir alan olduğunu orada da birlikte güzel hizmetlere imza attıklarını dile getiren Başdeğirmen, “Yine birlikte BAKA’da bölgemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Buralarda biz birlikte uyum içerisinde olmazsak illerimize hizmet etmemiz mümkün değil. Şahsi ve mikro milliyetçilik içerisinde çalışmalar olduğu sürece hizmette zorlanırız. Tüm yönetim kurulu üyeleriyle sayın başkanımızla beraber anlayışlı ve makul konularda birleşerek üç ile de en iyi hizmetin gelmesi için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Sayın Başkanımıza bize verdiği desteklerden ve ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.