Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapı an çalışmalar sonucu, Yalvaç ilçesi Tokmacık köyünde ikamet eden iki şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti / uyuşturucu madde elde etmek maksadıyla yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yaptıkları bilgisi alınmıştır.Bu kapsamda, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik üç ayrı ev ve eklentilerinde yapılan aramalar neticesinde; (711) gram kubar esrar, (262) kök kenevir bitkisi (10) gram kenevir bitkisi tohumu, (1) adet hassas terazi, (4) adet ruhsatsız av tüfeği, (1) adet kurusıkı tabanca ve (2) adet tabanca şarjörü ele geçirilmiştir.Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerden; R.B (41) isimli şahıs tutuklanmış ve S.B. (67) isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.İsparta İl J.K.lığı, Uyuşturucu ile Mücadelede mevcut yasalar çerçevesinde kendisine tevdi edilen görevleri üstün vazife ve görev anlayışıyla yerine getirme azim ve kararlığı içerisinde çalışmaya devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.