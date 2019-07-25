

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13. Bölge Müdürlüğü haber bültebi



Ek-Pet inş. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin taahhüdü altında bulunan " Isparta- Eğirdir Yolu (Eğirdir Geçişi ve Kuleönü Varyantı Dahil) Km:0+00Q-40+260 arası toprak işleri, sanat yapılan ve BSK yapılması " işinde yapım çalışmalan devam etmektedir.

26.07.2019 Cuma günü 12:00 - 18:00 saatleri arasında, 32 - 02 K. K. No.lu Isparta - Eğirdir Ayrımı Barla İl Yolunun 3+000 kilometresinde bulunan Harmanören Taş Ocağı’nda patlatmak kazı çalışması yapılacaktır. İlgili çalışma sebebiyle, belirtilen gün ve saatte Barla yolu trafiğe kapatılacaktır. Trafik Barla - Eğirdir yolu üzerinden sağlanacaktır.



Ruhi ÖZGEN Bölge Müdürü a. Bölge Müdür