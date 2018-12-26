Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Basın Bülteni

Ülkemizde kış turizminde ilk 5 kayak merkezi arasında yer alan Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, sahip olduğu coğrafi özellikleri ve yapılan alt yapı ve konaklama tesisleri ile kış ve spor turizmi bakımından Batı Akdeniz Bölgesi’nin lokomotifi olacak şekilde sürekli gelişmektedir.Davraz Kayak Merkezinde 2017-2018 Kayak sezonunda 10.621 kişi konaklamış ve 8.524 Kayakçı ve 37.437 günübirlikçi olmak üzere toplam 45.961 kişi ziyaret etmiştir.Isparta il merkezine 26 km uzaklıkta, Kar kalitesi ile hem amatör hem de profesyonel her seviyeden kayakçıya toplamda 23,5 km.ye ulaşan parkurlar sunulan Kayak Merkezinde, 3 adet telesiyej, 1 adet teleski (T-Bar) ile 2 adet babylift ile konaklama için 3 otel ve 3 kafetarya bulunmaktadır.Davraz Kayak Merkezinde alp disiplini, kuzey disiplini, tur kayağı, snowboard gibi kış sporlarının yanı sıra, yazın da futbol, dağcılık, dağ bisikleti, trekking, yamaç paraşütü yapma imkânı bulunmaktadır.22 Aralık 2018 tarihinden itibaren kayak sezonu başlamış olup, mekanik tesisler çalışmakta, T-bar ve pistlerde kayak yapılmaktadır. İlk günde Kayak Merkezi Ziyaretçi akınına uğramış olup, 365 kayakçı, 4304 günübirlik olmak üzere toplam 4669 kişi ziyaret etmiştir.Davraz Kayak Merkezine Kayak severleri bekliyoruz…ISPARTA VALİLİĞİİl Kültür ve Turizm Müdürlüğü