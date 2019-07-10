Araç sahipleri dikkat! Günlük cezası var
Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ikinci taksit ödeme süresi 31 Temmuz 2019'da dolacak.
otorlu taşıt sahibi vatandaşlardan alının Motorlu Taşıtlar Vergisi(MTV),her yıl iki taksitte alınıyor. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019 yılına ait ikinci taksit ödeme süresi 31 Temmuz'da sona erecek.
GÜNLÜK CEZASI VAR
31 Temmuz'a kadar MTV ödemesinin yapılmaması halinde ise günlük gecikme faizi uygulanıyor. Öte yandan yasal olarak tanınan sürenin sonunda ödeme yapılmaması halin kamu alacağı olduğu için e-haciz işlemi başlatılır.
MTV ÖDEMESİ NEREDEN YAPILIYOR?
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri, il ve ilçelerde bulunan vergi dairesi veznelerinden ve Gelir İdaresi internet sitesi üzerinden yapılıyor.