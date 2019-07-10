Bu yıl 29-30 Haziran 2019 tarihlerinde 43.sünü gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Uluborlu Kiraz Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşlerinin Cumartesi günü yapılacak olan konser etkinliği şehitlerimizin olması münasebetiyle ileri bir tarihe ertelenmişti.Belediye Başkanlığımız ertelenen konserin tarihini 20 Temmuz 2019 Cumartesi günü olarak belirledi. Festival alanında yapılacak olan konserde Bendeniz, Fatoş Kadıoğlu ve Grup Nefes sahne alacak. Konser sonrasında havai fişek gösterileri yapılacak.