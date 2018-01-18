- Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı



Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu ileri sürülen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ üyeliğinden aranan ve Cezayir'e kaçtığı belirtilen eski Antalya İl Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam'ın özel kalemi 4. sınıf emniyet müdürü Doğan D. ile komiserler İsmail Ç., Talha K. ile kamu görevlisi Oğuz Ş. ve Turan B. gözaltına alındı.

Daha önce meslekten ihraç edilen şüphelilerin örgütün kentteki üst yöneticilerinden olduğu iddia edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.



ANTALYA (İHA)











