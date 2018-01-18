ISPARTA SGK'DAN ÖNEMLİ DUYURU

Genel Sağlık Sigortası Borcu Olanların Dikkatine





Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden Genel Sağlık Sigortası borçlarıyla ilgili olarak önemli bir açıklama yapılmış olup GSS borcunu ödemeyenlere uyarıda bulunulmuştur. Yapılan açıklama şu şekildedir:

31.03.2017 ve öncesine ait 5510 sayılı kanunun 60. maddesinin 1. fıkrasının g bendi kapsamındaki zorunlu Genel Sağlık Sigortası borçlarına 01.04.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6824 sayılı kanunun 20. maddesi ile 5510 sayılı kanuna eklenen geçici 73. madde çerçevesinde yeniden hesaplanarak, gecikme zammı ve gecikme cezası düşüldükten sonraki tutarı 01.05.2017 – 30.04.2018 tarihleri arasında, ister peşin ister kendi belirleyecekleri taksitler halinde kurumumuzun anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla ödeme imkanı getirilmiştir.

İlimizde G1 kapsamında 26.517 kişi, G2 kapsamında 2.045 kişi ve G3 kapsamında 163 kişi olmak üzere toplam 28.725 Genel Sağlık Sigortalımızın borçları 6824 sayılı kanun kapsamında yeniden hesaplanmıştır.

Kanun gereği 53,33 TL. üzerinden yeniden hesaplanan söz konusu borçların 30.04.2018 (dahil) tarihine kadar ödenmemesi halinde 01.04.2017 tarihi itibariyle gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanarak tahakkuk ettirilecektir. Bu nedenle 6824 sayılı kanun kapsamında borçları yeniden hesaplanan Genel Sağlık Sigortalılarımızın borçlarını 30.04.2018 (dahil) tarihine ödemeleri menfaatlerine olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü