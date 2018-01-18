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5 milyon emekliye kötü haber geldi! Zam yok

5 milyon emekliye kötü haber geldi! Zam yok
ISPARTA 0
böcüzade

5 milyon emekliye kötü haber geldi! Zam yok

2000 yılı ve sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon kişinin merakla beklediği intibak kararı açıklandı. AYM eşit zam başvurusunu reddetti.

 

Türkiye Emekliler Derneği üyesi İbrahim Avcı, 2000 yılı öncesinde emekli olanlara yapılan intibak zammının, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da yansıtılması için Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Kamu Denetçiliği Kurumu başvuruyu haklı buldu. Bunun üzerine Avcı, Ankara İş Mahkemesi'nde dava açtı. Ancak mahkeme davayı reddetti. Dava, Yargıtay'a taşındı. Yargıtay iş mahkemesinin kararını onayınca; Avcı, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi (AYM) bu başvuruyu inceleyerek 10 Ocak’ta kararını açıkladı

AYM KARARI AÇIKLADI

Anayasa Mahkemesi kararında, Avcı’nın başvurusunda iddia edildiği gibi anayasaya aykırılığın söz konusu olmadığı belirtildi. 2000 yılı sonrası emeklilerinin sosyal güvenlik hakkının ihlal edilmediğini açıklayan AYM, mahkemeye erişim hakkının devam ettiğini de belirtti. AYM, konunun yetkisiz olduğuna, mahkeme masraflarının başvuran
üzerinde bırakılmasına hükmetti.

DAVA AİHM’YE GİDİYOR

AYM’nin tebliğini dün alan Türkiye Emekliler Derneği avukatı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, üst mahkemenin kararını haksız bulduğunu ifade etti. Konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyacaklarını söyleyen Yazıcıoğlu şunları söyledi: “Anayasa Mahkemesi iç hukuk yollarının tüketilmesi açısından gidilmesi zorunlu yerdi. Şimdi 6 ay içinde kararı, İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacağız. Anayasa Mahkemesi'nin kararı daha önce verilen bireysel başvuru kararlarıyla çelişkili yorum taşımaktadır. Mahkeme kamu denetçiliği kurumu kararını ve dosyadaki bilirkişi raporlarını görmezden gelmiştir.”

2000 yılından önce emekli olan SSK’lılara intibak yasası çıkartılmış ve 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Hatta yapılan bazı hatalar dolayısıyla maaşı eksik bağlandığı tespit edilen 2 bin 500 kadar emeklimize 22 bin lirayı bulan toplu ödemeler de yapıldı. 31 Aralık 1999 tarihinde emekli olan bir vatandaş bu haktan yararlanırken 1 Ocak 2000’de yani bir gün sonra emekli olan birisi ise yararlanamadı. 

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