ISPARTA'DAN KIŞ KUPASI İÇİN YELKEN AÇTILAR

Eğirdir Belediyespor Yelkencileri, TYF Kış Kupası Yelken Yarışları için Muğla’nın Fethiye ilçesine gidiyor.Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Optimist, Laser 4.7, Radial, Standart ve Finn TYF Kış Kupası Yelken yarışları 22-27 Ocak 2018 tarihleri arasında Fethiye’de yapılacak.Isparta Yelken İl Spor Temsilcisi ve antrenörü Şeref Ağartan, “Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve TYF’nin bu yılki ilk yarışı olan, Optimist, Laser 4.7, Radial, Standart ve Finn TYF Kış Kupası Yelken yarışları için 22-27 Ocak 2018 tarihleri arasında Fethiye’de bulunacağız. Bu yarışlar Optimist, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standart ve Finn sınıfları için seçme kriterlerinden biridir. Yarışlar açık statüde yapılmakta” dedi.ISPARTA (İHA)-