Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sözlü Tarih Araştırma ve Uygulama Merkezi (ISTAM), yaşayanların tanıklığında Isparta’nın 100 yıllıktarihini kayıt altına aldı.Çalışma kapsamında ISTAM tarafından 1920-1950’li yılları, yaşayan temsilcileriyle görüşerek, onların bilgi ve şahitliklerini tarihin sayfalarına kaydediyor. Projenin ilk çıktısı, kaynak 38 kişinin paylaşımlarının yer aldığı “Yaşayan Tarih Isparta” isimli belgesel film oldu.Belgesel filmi izlemek için tıklayınız.