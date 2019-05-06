“Yaşayan Tarih Isparta” Belgesel Filmi Yayınlandı
Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sözlü Tarih Araştırma ve Uygulama Merkezi (ISTAM), yaşayanların tanıklığında Isparta’nın 100 yıllık
tarihini kayıt altına aldı.
Çalışma kapsamında ISTAM tarafından 1920-1950’li yılları, yaşayan temsilcileriyle görüşerek, onların bilgi ve şahitliklerini tarihin sayfalarına kaydediyor. Projenin ilk çıktısı, kaynak 38 kişinin paylaşımlarının yer aldığı “Yaşayan Tarih Isparta” isimli belgesel film oldu.
Belgesel filmi izlemek için tıklayınız.