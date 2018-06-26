Isparta’nın Bozanönü yolunda 1 milyon 200 bin m2'lik tarla üzerinde yeni sanayi bölgesi kurmak için çalışmalar devam ediyor. Türkiye’ye örnek gösterilen Gül İki Sanayi Sitesinin mimari projesi tamamlandı. Proje Gül 2 Sanayi Sitesi Genel Kurulunda üyelere tanıtıldı. Programa katılan Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, “Hepimiz gayret edersek Türkiye önemli bir eser kazanmış olacak. Projeye sahip çıkın, bu proje sizin projeniz” dedi.Gül 2 Sanayi Sitesinin yapımı için gerekli olan proje hazırlıkları Isparta Belediyesince tamamlandı. Proje, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın da katıldığı genel kurulu toplantısında üyelere tanıtıldı. 1 milyon 200 bin metrekarelik sanayi alanında 11 tip, 340 metrekare ile 2560 metrekare arasında toplam 978 farklı dükkan alanı yer alacak. Yine projede 110 bin metrekarelik park alanı içerisinde fuarlarında düzenlenebileceği 6500 metrekare kent meydanının yanı sıra, cami, sosyal ve kültürel tesis alanları, büfeler, kafeteryalar, spor alanları, yürüyüş yolları ve yeşil alanlar da site içerisinde bulunuyor.Gül 2 Sanayi Sitesinin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Boyacı, projenin birlik ve beraberlik içerisinde neticeye kavuşacağını söylerken, katkılarından dolayı Başkan Günaydın’a teşekkür ederken Yeni Sanayi Sitesinin yıkılmasının da söz konusu olmadığını anlattı.Hazırladıkları proje ile Isparta’ya bir katkı sunmak istediklerini söyleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, Gül 2 Sanayi Sitesinin mimari projesinin tamamlandığını aktardı. Fonksiyonel bir proje olmasını istediklerini dile getiren Günaydın, “Projede her şey düşünüldü. Hepimiz gayret edersek Türkiye önemli bir eser kazanmış olacak. Isparta’da yapılan proje Türkiye’ye örnek olacaktır. Bu projeye herkesin sahip çıkması lazım. Bu proje Yusuf Ziya Günaydın’ın projesi değildir. Projeye tüm enerjimizle sahip çıkalım. Bunun gerçekleşmesi için sizler de hep birlikte çabalayın. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destek veriyor. ‘Altyapısını da belediye olarak ben yapacağım’ sözü vermiştim. Altyapı maliyeti, üst yapı kadar. Projenize sahip çıkın bu proje sizin projeniz” şeklinde konuştu.ISPARTA BELEDİYESİ