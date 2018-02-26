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AK Parti Isparta Gençlik Kolları’nın 5. Olağan Kongresi’

AK Parti Isparta Gençlik Kolları’nın 5. Olağan Kongresi’
ISPARTA
G.Tarihi: 25.02.2018 17:32
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böcüzade
  - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ:  
  - “AK Parti bu ülkenin birleştiricisi, çimentosu derken boş konuşmuyoruz”  
  - “AK Parti’nin gençliğe ne kadar önem verdiğini gösteren en net örneklerden birisiyim”  

 AK Parti Isparta Gençlik Kolları’nın Iyaş Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen 5. Olağan Kongresi’nde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “AK Parti bu ülkenin birleştiricisi derken, AK Parti bu ülkenin çimentosu derken boş konuşmuyoruz. Boş yere laf söylemiyoruz. Öyle yüzde 20’ler, 25’ler değil, yüzde 70, yüzde 80’e hitap eden bir partiyiz” dedi.  
  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Isparta’da partisinin 5. Olağan Gençlik Kolları Genel Kurulu’na katıldı.
  Iyaş Kongre ve Sergi Sarayı’nda bugün yapılan Genel Kurula İl Başkanı Osman Zabun, İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri katıldı.
  Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 15 yıldan bu yana AK Gençliğin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yaptığına dikkat çekerek, “Gençlik Kollarının tozunu - toprağını yutmuş bir kardeşinizim, ağabeyinizim. AK Parti’nin gençliğe ne kadar önem verdiğini gösteren en net örneklerden birisiyim” dedi.

  “Gençlik Kollarının tozunu - toprağını yutmuş bir kardeşinizim, ağabeyinizim”
  Konuşmasına 2008 yılı Şubat ayında İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı olduğunu anlatarak başlayan Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Gençlik Kolları Başkanlığı’ndan sonra İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak parlamentoya girdik. Tabiri caizse, Gençlik Kollarının tozunu - toprağını yutmuş bir kardeşinizim, ağabeyinizim. Onun için biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsettiği gibi, gençliğe sadece ve sadece bir enerjisinden faydalanılan bir insan gücüyle bakmayan parti AK Parti’dir. Bunu bizzat yaşamış, hissetmiş, gençliğini bu yolda AK Parti’de değerlendirmiş, kıymetlendirmiş ve aynı zamanda da AK Parti’nin her kadrosunda yer almış bir kardeşinizim. Aslında bir nevi AK Parti’nin gençliğe ne kadar önem verdiğini gösteren en net örneklerden birisiyiz. Onun için Isparta’da hangi kademede bulunursa bulunsun, her kardeşinizin inşallah bu yolda, bu davada en doğrusunu, en iyisini görevi ne ise; mahalle veya üniversite başkanı, fakülte başkanı olarak ‘Partimizi nasıl anlatırım, nasıl daha yukarılara taşırım’ın derdini taşırız.
  Isparta’nın her ilçesinde görev yapan kardeşlerim, inşallah bu güne kadar yaptıklarının daha fazlasını bundan sonra da yapmaya uğraş verecektir” dedi.

  “AK Parti bu ülkenin birleştiricisi, çimentosu derken boş konuşmuyoruz”
  “Biz, AK Parti olarak 12 seçim geride bıraktık. Bu 12 seçimin tamamında birinci olduk” diyerek sözlerini sürdüren Dağ, “Bugün, yaptığımız araştırmalarda şunu da soruyoruz; ‘12 seçimden buyana AK Parti’ye bir kere dahi oy verdiniz mi?’ diye. Bu oran yüzde 70. Yani 12 seçimde, bu ülkemizdeki yüzde 70 kardeşimiz oy vermiş. Yani AK Parti bu ülkenin birleştiricisi derken, AK Parti bu ülkenin çimentosu derken boş konuşmuyoruz. Boş yere laf söylemiyoruz. Öyle yüzde 20’ler, 25’ler değil, yüzde 70, yüzde 80’e hitap eden bir partiyiz. Tabii bu oranda, coğrafyadan da çok sayıda insan bu ülkeye, bu ülkenin liderine ciddi anlamda ümit bağlamış ve onun iyi olması, hem liderin iyi olması, hem Türkiye Cumhuriyeti’nin iyi olması için hayır dualarda bulunuyor” diye konuştu.

  “Dünya 5’ten büyüktür”
  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” sözüne dikkati çeken Dağ, “Bundan sonra nasıl büyük liderimiz, dünyanın adaletsizliğini ‘Dünya 5’ten büyüktür’ şeklinde ifade ediyorsa, bundan sonra bizler de bunu ifade edeceğiz, hep dillendireceğiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; ‘Uyuyan devi uyandırınız, artık bir yerlerde bir şeylerin değişmesi gerektiğini bu millet gayet iyi bir şekilde gördü’ bundan sonra da ne yaparsanız yapın, bunu her ortamda dillendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

  500.Kongrenin yapılması temennisi
  AK Parti’de 15 yıldan bu yana gençliğin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yaptığını ve bundan sonra da yapacağını ifade ederek, bugüne kadar emeği geçenlere teşekkür etti.
  Dağ, 5. Olağan Kongre’den sonra 50.Olağan ve 500. Olağan Kongrelerin yapılması temennisinde bulundu.
  Konuşmasının ardından Dağ’a, AK Parti Isparta Gençlik Kolları tarafından içerisinde gül ürünleri bulunan yöresel hediye takdiminde bulunuldu.


 Feti Kılıç  
  ISPARTA (İHA) 
 
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