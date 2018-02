AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Gençlik Kolları Kongresi için geldiği Isparta’da partisinin il başkanlığını ziyaretinde, anketlerde AK Parti’nin yüzde 50 konusunda, MHP’nin de barajı aşma konusunda herhangi bir sorunu olmadığını belirterek, “Ana muhalefet partisi ‘eski sisteme döneceğiz’ diyor. Bunun için anayasa değiştirmeniz lazım. Bunu için de 400 milletvekili çıkarmanız lazım. 400 vekil çıkarıyorsan kardeşim gel sen yönet ülkeyi. Niye uğraşıyorsun? 400 vekili çıkarıyorsan parlamenter sisteme döneyim demenin bir anlamı yok. Yani söylediklerinin hiçbir mantığı yok. Velev ki çıkarttın. Millet yetkiyi vermiş sana zaten. 400 vekil çıkaramayacağına göre milleti bu konuda kandırmanın, aldatmanın bir anlamı yok” dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, partisinin Gençlik Kolları 5. Genel Kurulu’na katılmak üzere Isparta’ya geldi. Dağ, ilk olarak parti binasını ziyaret etti.Gençlik kolları kongresi dolayısıyla burada olduklarını belirten Dağ, “Gençlik kollarında siyasete başladım. Kongremizi yapacağız. Hem de il başkanımızın yeni dönemi hayırlı olsun. İl binamız da yenilenmiş bunun için de hayırlı olsun. Teşkilatlarımızla buluşmanın bizler için her zaman artısı oluyor. AK Parti teşkilatlarında çok şeyi söylemek çok kolay değil. Hemen herkes birçok konuda tecrübe sahibi. Kuruluştan bu yana olanlarımız sonradan katılanlarımız var. 12 seçimdir tüm seçimlerden galip çıkıyoruz. Önümüzde çok kritik bir dönemeç var” ifadelerini kullandı.16 Nisan itibariyle bu ülkede bir şeylerin tamamen ortadan kaldırıldığını kaydeden Dağ, “15 Temmuz darbe girişimiyle niyetleri çok farklı olanlara ilk cevabı verdik. 16 Nisan'da da bunu taçlandırdık. Bunun belki de yansımasının ne olduğunu bunun direk olarak neye tekabül ettiğini tarih içinde yaşadığımız için çok net göremiyor olabiliriz. Siyasette koşturmamıza devam ediyoruz. İşimize gücümüze bakıyoruz. Öbür yandan da tarihi süreçlerden geçiyoruz. 16 Nisan referandumu bu konuda eşdeğer. İttifak konusunu dillendirenler 'hani koalisyon olmayacaktı, bu da bir koalisyon değil mi' diye soruyorlar. Halbuki hiç alakası yok. Karşılaştırma bile götürmez. Hatta karşılaştırma noktasında giderseniz. Bir elinizde elma bir elinizde portakal ikisini nasıl karşılaştıracaksınız. Elma kırmızıdır, portakal yeşildir. Biri kırmızının koyusu biri açığıdır deme şansına sahip değilsiniz. Böyle bir karşılaştırma söz konusu olmaz. Koalisyon dediğiniz sistemde hükümeti kurmak için birden fazla partinin bir araya gelme mecburiyeti var. Bunlar bozulabilir, anlaşamayabilir, anlaşamadıkları zaman güven ortadan kalkar ya da Meclis’te kritik milletvekili sayısını alır başka parti kurdurur. O parti ile yeni hükümet kurar bunun gibi operasyonlar yapabilirsiniz. Ama ittifakta böyle bir durum olmaz. Sonuç olarak Cumhurbaşkanı ayrı, Meclis ayrı seçilecek. 5 sene boyunca Cumhurbaşkanı milletten aldığı güvenoyu ile ülkeyi yönetecek. O 5 sene içinde milletvekillerinin istifası ile önceki dönemlerde yapılan operasyonların yapılma ihtimali söz konusu değil. Cumhurbaşkanı bakanları atayacak ve yoluna devam edecek. Burada karşılaştırma yoluna gitmek mantık değil” diye konuştu.MHP ile ittifakın seçim ittifakı değil süreç ittifakı olduğunu anlatan Dağ, “Biz farklı farklı düşünüp seçimde beraber olalım diye yapılmış bir hareket değil. AR-GE birim başkanı olarak anketleri biz yapıyoruz. Ne Cumhurbaşkanımızın yüzde 50’yi geçme, ne de MHP’nin baraj sorunu var. Bununla ilgisi yok bu işin. Süreç ittifakı 15 Temmuz sonrası aynı yolda olmak. 16 Nisan’da aynı yolda olaya bakmak, Kudüs meselesinde, Afrin’de aynı noktada olaya bakmak. Özellikle 15 Temmuz’dan sonra yaşanan süreçlere baktığımızda bu süreçlerin tamamında MHP ile benzer bir şekilde olaylara baktığımızı görüyoruz. Önümüzdeki süreçte uyum yasaları var. Uyum yasalarında da bunu hayata geçirme durumumuz olacak. Cumhurbaşkanlığı sisteminin kurumlarıyla birlikte tam oturtulması konusunda birlikte çalışmamız olacak. Ana muhalefet partisinin burada yapıcı olalım tavrı yok. Keşke olsa da bu sistemi tüm aktörlerle beraber yapsak. Ama ana muhalefet partisi ‘eski sisteme döneceğiz’ diyor. Bunun için anayasa değiştirmeniz lazım. Bunu için de 400 milletvekili çıkarmanız lazım. 400 vekil çıkarıyorsan kardeşim gel sen yönet ülkeyi. Niye uğraşıyorsun? 400 vekili çıkarıyorsan parlamenter sisteme döneyim demenin bir anlamı yok. Yani söylediklerinin hiçbir mantığı yok. Velev ki çıkarttın. Millet yetkiyi vermiş sana zaten. 400 vekil çıkaramayacağına göre milleti bu konuda kandırmanın, aldatmanın bir anlamı yok” dedi.Yerel seçimlerde ittifak olup olmadığı yönünde bir gazetecinin sorusuna yanıt veren Dağ, önemli açıklamada bulundu. Yerelde ittifakın söz konusu olmadığını belirten Dağ, “Bu ittifak genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için, yerel seçimlerle ilgili durum gündeme gelmedi. Yerel seçimin yerel dinamikleri olur, yerel özellikleri olur. İnce ince çalışmak gerekir. Her il ilçe için ayrı ayrı bakmak gerekir. Bunu genel bir mevzuatla hayata geçirmek çok kolay değil. İnce iş çalışılması gerekir. Bakarsın bazı yerlerde olur, bazı yerlerde olmaz. Önemli olan bu seçim sürecinde hakarete varmadan incitmeden süreci geçirmektir. Bizim tarzımız zaten böyleydi. Bundan sonra da yerelde arkadaşlarımız daha hassas davranırlar” şeklinde konuştu.Bütünşehir Yasası konusunda Meclise sevk edilen bir teklif olmadığını kaydeden Dağ, “Mart ayı sonuna kadar çıkması lazım. Sonraki seçimlerde uygulanması için. An itibariyle bu düzenlemenin yetişme ihtimali zor görünüyor. Bütünşehir Yasası sonraki dönemlere kalmış gibi görünüyor” dedi.Feti KılıçISPARTA (İHA)