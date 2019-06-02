Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi (ITKM) inşaatı içerisinde yer alan ve bugüne kadar bitirilemeyen Pazar Camii Kadir Gecesinde ibadete açıldı. 20 yılı aşkın bir süredir bitirilemeyen ITKM’nin bulunduğu alandaki inşaat ve yine aynı inşaat içerisinde bulunan Pazar Camii’nin ibadete açılması amacıyla yoğun çalışmalar sürdüren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, caminin Kadir Gecesinde açılmasını sağladı.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçen ITKM inşaat alanı ve içerisinde bulunan Pazar Camii’nin ibadete açılması dolayısıyla Isparta Müftülüğü de camide program düzenledi. Kadir Gecesi programına AK Parti Isparta Milletvekili M. Uğur Gökgöz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ve beraberindekiler ile TMSF kayyum heyeti, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun başta olmak üzere binlerce kişinin katıldığı program sahura kadar devam etti.Program Isparta İl Müftüsü Bayram Şahin’in yaptığı dua ile başladı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in vatandaşlarla tek tek ilgilendiği Kadir Gecesi, namaz öncesi vaaz ile başlarken, Teravih Namazı sonrasında Mevlid-i Şerif, Tesbih Namazı, Sakal-ı Şerif ziyareti, Teheccüd Namazı, Tevbe-i İstiğfar ile devam eden program kahvaltılık ve çorba dağıtımı ile yapılan sahur ile son buldu.Kadir Gecesinde böyle bir caminin ibadete açılmasının kendisine nasip olmasının mutluluk verdiğini söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Camimizle başladık, ibadete açtık. İnşallah insanlarımızın rahatsız olduğu bu ITKM’yi de camimizden sonra en kısa sürede tamamlayacağız. Bu inşaatın bitirilmesi noktasında çalışmalar içerisindeyiz. Allah inşallah bunda da muvaffak kılar ve bu güzelliği buradaki açılışımızdaki coşkuyu, muhabbeti alışveriş merkezimizin açılışında da yaşarız. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Kadir Gecesini kutluyorum. Kadir Gecesinin tüm vatandaşlarımıza, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.ITKM Pazar Camii’nin kesintisiz olarak ibadete açıldığını belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, caminin duvar ve tavanlarında hat sanatı ve süsleme çalışmaları yapılacağını, bu süslemelerin devam ederken de camide ibadete devam edeceğini kaydetti.Böyle kutlu bir gecede Pazar Caminin ibadete açılmasının kendilerini memnun ettiğini söyleyen AK Parti Isparta Milletvekili M. Uğur Gökgöz, “İnşallah bir ucundan başladık. Yıllara sarih olan ITKM’mizin açılmasıyla ilgili olarak da önemli adım atıldı. Isparta halkımıza her zaman hizmetkâr olduğumuzu ifade ettik. Isparta halkımızın Kadir Gecelerini kutluyorum” şeklinde konuştu.Isparta’nın menfaatine olacak şekilde, milli servetin ayağa kaldırılması için önemli adımların atıldığını kaydeden AK Parti İl Başkanı Osman Zabun da, “Başta Şükrü başkana, TMSF yetkililerimize yürekten teşekkür ediyorum. Güzel bir gece, burada ibadetin tadı bir başka” diyerek tüm Ispartalı vatandaşları bu camiyi görmeye davet etti.Kadir Gecesi dolayısıyla ibadetin tamamlanmasının ardından cami avlusunu dolduran binlerce kişi aynı anda sahur yaptı. Vatandaşlara akşam boyunca çeşitli ikramların gerçekleştirildiği Kadir Gecesinde sahur için çorba ve kahvaltı tabağı dağıtıldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen cami avlusunu dolduranlarla tek tek ilgilendi. Masalarda yer bulamayan bazı vatandaşlar sahurunu cami avlusuna açılan hasırların üzerinde, kimileri banklarda yaptı. Kadir Gecesi programı sabah namazının kılınmasıyla son buldu.