Suriye Afrin’de terör örgütleriyle mücadele eden kahraman Mehmetçik için Isparta’nın Senirkent ilçesinde ‘1 kasa elma kampanyası’ başlatıldı. 28 Şubat’a kadar devam edecek olan kampanya kapsamında isteyen 1 kasa elma, dileyen de 1 kasa elma bedeli olarak nakdi yardımla destek sağlayabiliyor.Isparta’nın Senirkent ilçesinde Ziraat Odası tarafından, Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için ‘1 kasa elma kampanyası’ başlatıldı. Senirkent’teki kampanya kapsamında İlçe Ziraat Odası Başkanlığınca kabul edilecek olan elmalar veya elma bedeli olarak bağışlanacak nakdi yardımların 28 Şubat’a kadar alınacağı belirtildi. Ay sonuna kadar devam edecek olan kampanya bitiminde teslim alınacak elma veya nakdi yardımların, soğuk hava depolarında işlenerek 1 Mart’ta yola çıkarılması hedefleniyor.Senirkent Ziraat Odası Başkanı Nuri Yalçın tarafından yapılan açıklamada, “Afrin’de ülkemiz için savaşan Mehmetçiklerimiz için ‘1 kasa elma kampanyası başlatılmıştır. Mehmetçiğimize çiftçilerimiz olarak katkıda bulunmak için Ziraat Odamıza gelerek ister 1 kasa elma ile, ister 1 kasa elma bedeliyle katkıda bulunalım. Destekleri bekliyoruz” denildi.ISPARTA (İHA)