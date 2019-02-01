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Burdur Tren Garı Şehir Dışına mı Alınıyor?

Burdur Tren Garı Şehir Dışına mı Alınıyor?
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Burdur Garı Şehir Dışına mı Alınıyor?
AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt’un projeleri içerisinde olan Burdur’u ikiye ayıran tren rayları ile ilgili olarak TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ve ekibi Burdur’da incelemede bulundu.

Burdur’da incelemede bulunan TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Çağlar, Demiryolu Bakım Daire Başkanı Fahrettin Yıldırım, Etüt Proje ve Yatırım Daire Başkanı Mesut Yaman, Emlak Daire Başkan Yard. Kubilay Karagül ve 7. Bölge Müdürü Adem Sivri ve TCDD personeline AK Parti Burdur Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Bayram Özçelik, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ve Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt ve Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan eşlik etti.

“BURDUR’A YAKIŞAN PROJELER İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Gelişen ve büyüyen bir Burdur için proje çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt “ Partimiz tarafından Belediye Başkan Adaylığım açıklamasından sonra Burdur’umuz için proje çalışmalarımıza başladık. Şehrimizin büyümesi ile şehir içinde kalan ve Burdur’u ikiye ayıran tren rayları artık sorun olmaktan çıkıyor. Yapılan kamuoyu araştırmalarında en büyük sorun olarak önümüze çıkan ve Mahallelilerin şikayet ettiği yılan hikayesine dönen Tren Garı ve raylarının şehir dışına alınması için Milletvekillerimiz ve İl Başkanımızla ilgili TCDD Genel Müdürlüğü ile görüşmeler gerçekleştirdik.  Bu kapsamda TCDD Genel Müdürümüz İsa Apaydın ve ekibi bizleri kırmayarak, İlimize kadar geldi. Tren Garımızda ve rayların geçtiği güzergah da detaylı incelemede bulunduk. Genel Müdürümüzle projemizi paylaşarak yapmak istediğimiz çalışmaları aktardık. Sayın Genel Müdürümüzde tren garının ve raylarının şehir dışına taşınmasını konusunda detaylı bir çalışma başlatacağını söyledi. Gelişen ve Büyüyen Burdur’un önünde bir engel olarak duran bu durumun çözümü noktasında bizlere olumlu mesajlar veren Sayın Genel Müdürümüz ve ekibine Burdurlu hemşerilerim adına teşekkür ediyorum.” Şeklinde açıklamada bulundu.

“GELİŞMENİN ÖNÜNDE HİÇBİRŞEY ENGEL OLMAMALI”

Burdur’un hızla gelişmesi ve büyümesi için proje ve çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik “ Belediye Başkan Adayımız Deniz Kurt Menderes, Bağlar, Hızırilyas ve Aydıkevler mahalleleri ziyaretleri esnasında ve yaptığı araştırmalarda Tren Garı ve raylarının şehri ikiye bölerek, bu bölgenin büyüyüp gelişmesinde bir engel teşkil ettiğini bizlere iletti. Başkan Adayımız Deniz Kurt’un bizzat ziyaretleri ve yapılan kamuoyu araştırmasında ortaya çıkan bu sorunu İl Başkanımız Volkan Mengi ile birlikte TCDD Genel Müdürümüzü ziyarette ederek, talebimizi ilettik. Genel Müdürümüze sahada bizzat incelemede bulunmasını rica ettik. Genel Müdürümüz ve ekibi bizleri kırmayarak bahsi geçen bölgede incelemelerde bulundu. Sahada hazırladığımız projelerimizi kendilerine Başkan Adayımız Deniz Kurt iletti. Tren Garı ve rayların şehir içinden alınarak, şehre de yakın olan, hem yük taşımacılığında kolaylık sağlayacağı düşüncesiyle 1. OSB’de taşınmasının uygun olacağı belirtildi. Genel Müdürümüz ve ekibi gerekli notları alarak, bir çalışma yapacaklarını söyledi. Bu bölgede ki değişimi tüm Burdurlu hemşerilerimiz bizzat görecekler, bu alan Burdur’un yeni bir cazibe merkezi haline gelecektir. Mecburiyet Caddesine Burdur’u sıkıştırdınız diyen misafirlerimizde içinde tren yolu ve istasyon merkezi yeni iş sahaları, cafeleri ve yeşil alanları ile Burdur’un uzun süredir özlemini duyduğu bir yer haline gelecektir.” açıklamasında bulundu. 

“EKİP OLARAK GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA HAZIRIZ”
Burdur İlinde bir uyum sağlayarak yerel ve hükümet desteği ile birçok projeyi kazandırmak istediklerini belirten AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi “ Burdur için büyük önem taşıyan, Burdur Garı ve Tren rayları kaldırılma meselesinin çözüme kavuşuyor olması bizleri son derece memnun ediyor. Belediye Başkan Adayımız Deniz Kurt’un adaylığının açıklanmasıyla birlikte proje çalışmalarımıza başladık. Yerel Yönetim ile birlikte Hükümetimizin desteğini de alarak İlimize birçok projeyi kazandırmaya çalışacağız. Hazırladığımız ve büyük önem verdiğimiz Tren Garı ve raylarının kaldırılmasıyla oluşacak alanda yapmayı planladığımız Dev proje Burdur’un vizyonunu değiştirecek.  Artık Burdur sadece Gazi Caddesine sıkışmış bir İl değil, alternatif caddeleri olan bir İl olacaktır. Gelişen ve Büyüyen bir Burdur yolunda Belediye Başkan Adayımız Deniz Kurt ve Milletvekillerimiz Bayram Özçelik ve Yasin Uğur’la gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz.” Dedi.

Tren Garı ve Raylarının şehir dışına alınması için incelemede bulunan TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın İlimiz için önem arz eden hızlı tren projesi ile ilgili bilgiler vererek Projenin planlandığı şekilde yürüdüğünü kamuoyunda konuşulduğu gibi herhangi bir aksamanın veya ertelemenin söz konusu olmadığında altını çizdi. 
 
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BURDUR HABERLERİBURDUR TREN GARI
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