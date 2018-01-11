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80 milyar liralık dev projeler geliyor

80 milyar liralık dev projeler geliyor
ISPARTA 0
böcüzade

80 milyar liralık dev projeler geliyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 80 milyar lira tutarındaki süper teşvikleri bu ay açıklayacaklarını belirtti.

 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,“80 milyar TL tutarındaki 14 proje var. En hakim alan metaluji ve petro-kimya. Cari açığın olduğu alanlar, bu sektörlere yöneldik. İthal ettiğimiz ürünleri kendimiz üreteceğiz ve kendi devlerimizi yaratacağımız projeler. Teknoloji transferini sağlayacağımız projeler. Sağlıkta mesela kalp kapakçığından stente kadar pek çok alanda üretim yapılacak bir yatırımı Türkiye’ye kazandırıyoruz. Sıfırdan yatırım yapılacak” diye konuştu. 

14 proje açıklanacak

Zeybekci, Çiftlik Bank gibi tartışma yaratan yeni yatırım girişimlerine ilişkin tartışmalara ilişkin olarak da, “Saadet zinciri. Çiftlik Bank ile ilgili söylenebilecek tek şey tamahkar ile sahtekar birbirini en hızlı bulan ikili oldu. Vatandaş dikkat etmeli” diye konuştu. Bitcoin konusunda da kripto paraların çoğaldığını belirten Zeybekci, “Yakından takip ediyoruz. Vatandaşların zarar görmesini önleyici bazı çalışmalar yapılabilir mi diye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Zeybekci, TBMM’deki özel sohbetinde, ‘süper teşvik’ olarak nitelendirilen yeni proje teşviklerine ilişkin soruya, “Bu ay içinde bir program yapmaya çalışıyoruz. Bakanlar Kurulu kararı olarak açıklayacağız” karşılığını verdi. Projelerin 80 milyar TL tutarında olduğunu belirten Zeybekci, şöyle devam etti:

Zeybekci, “bölgesel dağılım nedir” sorusunu ise, “Bölge kısıtlaması yok, yeter ki bunları yapabilelim, en uygun yerde yatırımlar yapılacak. O teknolojinin o üretimi yapmak için kendine uygun gördüğü yer neresi ise oraya yatırımını yapacak. Batı Karadeniz -sahil anlamında- Doğu Akdeniz civarında petrokimya yatırımı yapılacak” yanıtını verdi.

Önleyici çalışma olacak

Zeybekci, “kripto paraların nereye varacak ve bir önlem ve yasal düzenleme hazırlığı var mı” sorusuna ise, “Türkiye’de yakından takip ediyoruz. Burada büyük mağduriyet ve dolandırıcılıkların da olmaması yönünde takip ediyoruz. Bakıyoruz müdahale anlamında değil de vatandaşların zarar görmesini önleyici bazı çalışmalar yapılabilir mi diye çalışıyoruz” yanıtını verdi.

‘Büyüklüğü söylemem’

Zeybekci, kripto paraların varlık büyüklüğü konusundaki soru üzerine, “Büyüklüklerini biliyorum ama söylemem” dedi.

Ripple ve Bitcoin

Zeybekci, kripto paralar arasında en çok kazandıran Ripple ve Bitcoin gibi parasal girişimler konusunda da vatandaşları uzak durmaları konusunda uyarırken, “Çok çoğaldı kripto paralar. Vatandaşlarımız uzak dursunlar, maceraya fazla hevesli olmasınlar. Ülkeye veya ekonomiye ait para değil. Bu sadece bir yazılım ortamında, koordine edilmiş şifrelerle güç bulan sanal para birimi olduğu iddia edilen varlık. Üzerindeki her türlü değer sanaldır” dedi.

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