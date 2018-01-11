​TKBL Federasyon Kupası Isparta’da

Ulusal spor organizasyonlarında federasyonların tercih ettiği iller arasında yer alan ilimiz Vali Şehmus Günaydın’ın girişimleri sonucu Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası finallerine ev sahipliği yapacak. 31 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında Isparta’da gerçekleştirilecek TKBL Federasyon Kupası Final Grubu eşleşmeleri dün İstanbul’da düzenlenen toplantı ile belli oldu.Son 2 yılda 7 ulusal basketbol organizasyonundan başarıyla çıkan ilimiz bu kez Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası Finallerine ev sahipliği yapacak.Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 31 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında Isparta’da gerçekleştirilecek TKBL Federasyon Kupası Final Grubu eşleşmeleri belli oldu.İstanbul Ataköy Sheraton Hotel’de düzenlenen TKBL Federasyon Kupası’nın basın toplantısına TBF Ligler Direktörü Samer Şenbayrak, Türkiye Basketbol Federasyonu Yetkilileri ve Edremit Bld Gürespor, FERKO Ilgaz Hotel KBSK, İzmit Belediye, Kırçiçeği Bodrum Basketbol, Mersin Basketbol, Mersin BŞB Gelişim, Tosyalı TOYO Osmaniye ve Urla Belediye takımlarının temsilcileri katıldı.Açılış konuşmasını gerçekleştiren TBF Ligler Direktörü Samer Şenbayrak, “Çok başarılı bir sezon geçiriyoruz. Birbirinden çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olan ligimizde, yönetici, antrenör ve sporcularımızın katkısı yadsınamaz. Isparta’da gerçekleştirilecek TKBL Federasyon Kupası Final Grubu’nda sakatlıktan uzak, hakkedenin kazanacağı bir organizasyon diliyorum” dedi.Toplantıda konuşan kulüp idarecileri ise tüm Isparta halkını Federasyon Kupası heyecanına ortak olmaya davet etti.Konuşmaların ardından kura çekimi gerçekleştirildi.TKBL Federasyon Kupası Finalleri Basın Açıklamaları için tıklayınhttps://www.youtube.com/watch?v=_11KOiAW-o4&feature=shareGençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan TKBL Federasyon Kupası eşleşmeleri şu şekilde oluştu:TARİH EV SAHİBİ TAKIM MİSAFİR TAKIM MAÇ31 Ocak Çarşamba Tosyalı TOYO Osmaniye - Edremit Bld Gürespor 1.Maç31 Ocak Çarşamba İzmit Belediye - FERKO Ilgaz Hotel KBSK 2.Maç1 Şubat Perşembe Urla Belediye - Mersin Basketbol 3.Maç1 Şubat Perşembe Mersin BŞB Gelişim - Kırçiçeği Bodrum 4.Maç2 Şubat Cuma 1.Maçın Galibi 2.Maçın Galibi 5.Maç2 Şubat Cuma 3.Maçın Galibi 4.Maçın Galibi 6.Maç4 Şubat Pazar 5.Maçın Galibi 6.Maçın Galibi 7.Maç