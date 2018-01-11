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​TKBL Federasyon Kupası Isparta’da

​TKBL Federasyon Kupası Isparta’da
ISPARTA
G.Tarihi: 11.01.2018 10:39
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böcüzade
TKBL Federasyon Kupası Isparta’da

Ulusal spor organizasyonlarında federasyonların tercih ettiği iller arasında yer alan ilimiz Vali Şehmus Günaydın’ın girişimleri sonucu Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası finallerine ev sahipliği yapacak. 31 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında Isparta’da gerçekleştirilecek TKBL Federasyon Kupası Final Grubu eşleşmeleri dün İstanbul’da düzenlenen toplantı ile belli oldu.

Son 2 yılda 7 ulusal basketbol organizasyonundan başarıyla çıkan ilimiz bu kez  Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası Finallerine ev sahipliği yapacak. 

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 31 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında Isparta’da gerçekleştirilecek TKBL Federasyon Kupası Final Grubu eşleşmeleri belli oldu.

İstanbul Ataköy Sheraton Hotel’de düzenlenen TKBL Federasyon Kupası’nın basın toplantısına TBF Ligler Direktörü Samer Şenbayrak, Türkiye Basketbol Federasyonu Yetkilileri ve Edremit Bld Gürespor, FERKO Ilgaz Hotel KBSK, İzmit Belediye, Kırçiçeği Bodrum Basketbol, Mersin Basketbol, Mersin BŞB Gelişim, Tosyalı TOYO Osmaniye ve Urla Belediye takımlarının temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren TBF Ligler Direktörü Samer Şenbayrak, “Çok başarılı bir sezon geçiriyoruz. Birbirinden çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olan ligimizde, yönetici, antrenör ve sporcularımızın katkısı yadsınamaz. Isparta’da gerçekleştirilecek TKBL Federasyon Kupası Final Grubu’nda sakatlıktan uzak, hakkedenin kazanacağı bir organizasyon diliyorum” dedi.

Toplantıda konuşan kulüp idarecileri ise tüm Isparta halkını Federasyon Kupası heyecanına ortak olmaya davet etti.

Konuşmaların ardından kura çekimi gerçekleştirildi.

TKBL Federasyon Kupası Finalleri Basın Açıklamaları için tıklayın 
https://www.youtube.com/watch?v=_11KOiAW-o4&feature=share

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan TKBL Federasyon Kupası eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

TARİH                       EV SAHİBİ TAKIM     MİSAFİR TAKIM           MAÇ

31 Ocak Çarşamba     Tosyalı TOYO Osmaniye - Edremit Bld Gürespor  1.Maç

31 Ocak Çarşamba     İzmit Belediye - FERKO Ilgaz Hotel KBSK            2.Maç

1 Şubat Perşembe      Urla Belediye - Mersin Basketbol                            3.Maç

1 Şubat Perşembe      Mersin BŞB Gelişim - Kırçiçeği Bodrum                4.Maç

2 Şubat Cuma             1.Maçın Galibi    2.Maçın Galibi                             5.Maç

2 Şubat Cuma             3.Maçın Galibi    4.Maçın Galibi                             6.Maç

4 Şubat Pazar             5.Maçın Galibi    6.Maçın Galibi                             7.Maç

Isparta Haber Ajansı
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